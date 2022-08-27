İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP MEB Personel Alımı 2022

İŞKUR TYP başvurusu için araştırmalar sıklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapılacak. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında toplamda 60 bin kişinin istihdam edilmesi beklenirken "İŞKUR işçi alımı ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. İşte İŞKUR TYP alımları detayları...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2022

MEB personel alımına dair açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, detayları şu sözlerle paylaştı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar."

İŞKUR - TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz paylaşılmadı.

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Alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde gelişmeler olacağı öngörülürken; tarihlerin belli olmasıyla birlikte detaylar haberimizde yer alacak.

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Eski hükümlü olmamak

Görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak

Kamusal haklarından yoksun bulunmamak

Erkek adaylarını askerliğini yapmış olması

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak

Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İL İL TYP KONTENJANI LİSTESİ 2022

Aksaray 320 TYP personeli alımı yapacak.

Artvin 405 TYP personeli alımı yapacak.

Aydın 573 TYP personeli alımı yapacak.

Bartın 100 TYP personeli alımı yapacak.

Batman 420 TYP personeli alımı yapacak.

Bayburt 205 TYP personeli alımı yapacak.

Bilecik 175 TYP personeli alımı yapacak.

Bolu 306 TYP personeli alımı yapacak.

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Düzce 378 TYP personeli alımı yapacak.

Edirne 325 TYP personeli alımı yapacak.

Erzurum 820 TYP personeli alımı yapacak.

Iğdır 220 TYP personeli alımı yapacak.

Kahramanmaraş 800 TYP personeli alımı yapacak.

Kırklareli 250 TYP personeli alımı yapacak.

Kocaeli 1350 TYP personeli alımı yapacak.

Muğla 515 TYP personeli alımı yapacak.

Ordu 622 TYP personeli alımı yapacak.

Rize 520 TYP personeli alımı yapacak.

Sakarya 605 TYP personeli alımı yapacak.

Sinop 415 TYP personeli alımı yapacak.

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Şırnak 420 TYP personeli alımı yapacak.

Tunceli 110 TYP personeli alımı yapacak.

VAN 573 TYP personeli alımı yapacak.

Yalova 230 TYP personeli alımı yapacak.

Yozgat 330 TYP personeli alımı yapacak.

Adıyaman 512 Kişi,

Ardahan 220 Kişi,

Bartın 320 Kişi,

Çanakkale 310 Kişi,

Çorum 385 Kişi,

Eskişehir 522 Kişi,

Gaziantep 1970 Kişi,

Hakkari 285 Kişi,

Karabük 280 Kişi,

Karaman 240 Kişi,

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Kilis 223 Kişi,

Konya 893 Kişi,

Kütahya 330 Kişi,

Malatya 774 Kişi,

Manisa 638 Kişi,

Nevşehir 335 Kişi,

Niğde 405 Kişi,

Osmaniye 450 Kişi,

Samsun 942 Kişi,

Sivas 788 Kişi,

Tekirdağ 560 Kişi,

Zonguldak 405 Kişi,

Bartın 100 Kişi MEB Personel Alınacak.

Batman 420 Kişi MEB Personel Alınacak.

Bayburt 205 Kişi MEB Personel Alınacak.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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