TYT (Temel Yeterlilik Testi) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? 2022 YKS TYT cevapları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. TYT soru ve cevapları sınavın ardından merak kazandı.

YKS TYT SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Üniversite sınavı YKS'nin ilk adımı olan TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleşiyor. ÖSYM genelde TYT sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.

10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık olacak.

YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında YKS soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. YKS soru ve cevapları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.