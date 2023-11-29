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THY-Pegasus Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İptal olan uçak seferleri listesi Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararının ardından araştırılmaya başlandı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün resmi Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamaya göre İstanbul Havalimanı'nda seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.Peki, THY-Pegasus hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte, 29 Kasım Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanı iptal olan uçak seferleri...

13:19 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
THY

THY

Uçuş seferleri iptal edildi? Sorusunun yanıtı, İstanbul'dan uçakla yolculuk yapacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. Olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 56 seferin iptal edildiğini belirtti. Peki, uçuşlar iptal mi, hangi uçuş seferleri iptal edildi?

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Değerli misafirlerimiz;

28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.

İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."

PEGASUS HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU?

UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLİRSE ÜCRET İADE EDİLİR Mİ?

Planlanan uçuşun iptali durumunda yolcu son varış yerine güzergah değişikliği talep edebilir. Bu durum için seyahat koşullarının benzer olması gerekmektedir. Uçuşun iptal edilmesi halinde yolcular bilet bedelinin iadesini talep edebilir.



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