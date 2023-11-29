Vapur ve feribot seferleri son durumu, olumsuz hava şartları nedeniyle öne çıkıyor. İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. İstanbul, Bursa ve İzmir'de vapur kullanacaklar ile feribot yolculuğu gerçekleştirecekler Vapur ve feribot seferlerinin durumunu araştırıyor. Şehir Hatları, İDO, BUDO ve İZDENİZ iptal seferleri duyurularda yer aldı. İşte, 29 Kasım 2023 İstanbul, Bursa ve İzmir İptal edilen vapur seferleri ile feribot seferleri...