THY
Uçuş seferleri iptal edildi? Sorusunun yanıtı, İstanbul'dan uçakla yolculuk yapacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. Olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 56 seferin iptal edildiğini belirtti. Peki, uçuşlar iptal mi, hangi uçuş seferleri iptal edildi?
HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Değerli misafirlerimiz;
28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.
İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.
Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."
PEGASUS HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU?
UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLİRSE ÜCRET İADE EDİLİR Mİ?
Planlanan uçuşun iptali durumunda yolcu son varış yerine güzergah değişikliği talep edebilir. Bu durum için seyahat koşullarının benzer olması gerekmektedir. Uçuşun iptal edilmesi halinde yolcular bilet bedelinin iadesini talep edebilir.