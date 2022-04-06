​Ucuza uçak bileti bulmanın yolları çok kolay!

Seyahat planları yapanlar, yaz ayını sakin ve sessiz bir yerde geçirmek için gün sayanlar bu haber sizin için. Ucuza uçak bileti bulmanın püf noktalarını sizler için araştırdık. Ucuza uçak bileti nasıl bulunur? Uçak biletini ucuza almanın yolları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Ne kadar erken o kadar ucuz uçak bileti

Bu gözler bunun öyle olmadığına kaç kez şahit oldu… Yani almak istediğimiz uçak biletinin fiyatı yolculuk yaklaştığında düştü. Bunun sebebi de muhtemelen rezervasyonların bilete dönmemesi ve o bilet sınıfının tekrar satışa çıkması veya uçağı doldurmak için havayolunun fiyatı düşürmesi.

Oh ne güzel, 2 ay önceden aldım dediğiniz uçak biletini 1 hafta öncesinde daha ucuza görürseniz şaşırmayın. Aynı zamanda 2 ay önceki fiyata almadığınız için de başınızı taşlara vurabilirsiniz. Genelde bu kumara girerseniz başınızı taşlara vurma olasılığınız daha fazla.

Özetle bu konuda genel geçer bir şey söylemek çok zor. Ama şöyle şeyler yapabilirsiniz: En azından önden rezervasyon yapıp, bileti satın almadan arada fiyat kontrolü yapabilirsiniz.

Uçak bileti arama motoru

Tek bir arama motorundan bakarak biletinize karar vermeyin! Skyscanner, Momondo, Expedia, Kayak, Turna vb siteler birçok havayolu ve başka uçak bileti satan sitelerden fiyatları listeleyecektir. (Bu arada Kayak.com artık charter -Atlas, Pegasus, Onur Air gibi düşük bütçeli havayolları- şirketlerini aramalarına dahil etmiyor.) Hepsi birbirinden farklı listeleyebiliyor. Ayrı ayrı bakmakta fayda var. Mesela biz Peru biletimizi Momondo’dan bulduk. Diğer siteler bu bileti göstermiyordu.

Bu konuda bir önerimiz de şu: Bu siteler bazen havayolunun kendisinden daha pahalı sonuçlar çıkarabiliyor. Bileti bulduktan sonra, satın almadan bir de havayolunun kendi sitesinden fiyatına bakın deriz. Ya da tam tersi de olabiliyor; hava yolunun kendi sitesinden bulduğunuz bileti, arama motorları aracılığıyla daha ucuza da bulabiliyorsunuz. Her ikisini de deneyin.

Gidiş- Varış

Yolculuğa başlayacağınız nokta çok çok önemli. Yine Peru-Lima biletinden örnek vermek gerekirse bizim biletimiz Amsterdam çıkışlıydı. Biz Türkiye’den hesaplı Amsterdam bileti bulabildiğimiz için İstanbul – Amsterdam biletini ayrı, Amsterdam-Lima biletini ise ayrı aldık. İlginçtir ki Londra merkezli aynı havayolu ile (British Airways) Lima’ya en ucuz gidebileceğiniz çıkış şehri Amsterdam’dı. Amsterdam’dan sonraki aktarmalar ise Londra ve Sao Paulo’ydu. Aynı bilete Londra çıkışlı baktığınızda daha az uçuş olmasına rağmen (Amsterdam-Londra uçuşu yok) daha fazla fiyat çıkıyordu. Yani fazla aktarma daha ucuz bilet anlamına gelebiliyor.

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İkinci bir örnek vermek gerekirse İstanbul – New York biletinden ucuz Antalya – New York (İstanbul aktarmalı) bileti de karşımıza çıktı.

Özetle olduğunuz şehirden değil de hesaplı bir şekilde ulaşabileceğiniz başka bir şehirden de seyahatinizi başlatabilirsiniz.

Aynı durum varış noktası için de geçerli. Eğer bir ülkede kapsamlı bir gezi yapacaksanız başkent yerine başka bir yerden de başlamayı tercih edebilirsiniz.

Uçak bileti ararken bunları yapmayı ihmal etmeyin!

1. Bilet ararken çerezleri (cookies) ve önbelleğinizi (cache) temizleyin! 2. Sizin başka ülkeden arama yaptığınızı sanmalarını sağlayın. 3. Birkaç kişi uçacak olsanız bile, fiyatlara ilk tek kişilik bakın. Birçok havayolu birkaç kişilik aramalarda daha fazla fiyat çıkarıyor. 4. Bir firmadan çift yön bilet almak yerine tek yön bir firmadan, diğer yön başka bir firmadan almak daha ucuz olabiliyor.

Ucuz uçak bileti bulmak için bunları da deneyin!

1. Özellikle Low Cost (Ucuz Maliyetli) şirketlerin çalıştığı kısa mesafelerde (Ör: Yurtiçi, Avrupa, Orta Doğu) tek yön bilet de bakabilirsiniz. Yani gidişi ayrı, dönüşü ayrı almak biletinizi daha ucuza getirebilir. WhichBudget sayfasından gitmek istediğiniz yere uçan Low Cost havayollarını bulabilirsiniz.

2. Uçak arama motorları ve havayollarının mail listelerine üye olabilirsiniz. Kampanya zamanlarından haberdar olursunuz.

3. Bankaların seyahat ile ilgili kredi kartlarını kullanabilirsiniz.

4. Havayollarının mil programlarına kayıt olabilirsiniz.

5. Esnek tarihler. Eğer imkanınız varsa gidiş geliş tarihlerinizi +3/-3 gün oynatmayı deneyin. Daha uygun bir fiyat yakalayabilirsiniz.

6. Aktarmalı uçun. Asya yada Amerika kıtalarında bir yerlere gitmeye çalışıyorsanız, dev fark yaratabiliyor. Aradığımız zaman için 1200 Euro’ları bulan Peru biletini Amsterdam çıkışlı 400 Euro’ya bu sayede getirdik.

7. Kendi aktarmanızı kendiniz yaratın. Mesela Kanarya Adaları’na mı gideceksiniz? Low cost bir havayolu ile Madrid’e uçun. İsterseniz bir gün kalın. Sonra bir başka low cost ile Kanarya’ya uçun. (Bu şekilde 35 Euro’ya mal etmişliğimiz var!) REKLAM