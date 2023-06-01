Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanyol takımları kazandı. İspanyol ekiplerinden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma’yı eleyerek kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Peki UEFA Kupası’nı en çok hangi takım aldı? İşte detaylar.

UEFA KUPASI’NI EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanyol takımları kazandı. Sevilla 7 Kupa kazanarak açık ara farkla listede zirvede bulunuyor.





SEVİLLA - 7 LİVERPOOL - 3 JUVENTUS - 3 INTER - 3 ATLETİCO MADRİD - 3 PARMA - 2 CHELSEA - 2 MÖNCHENGLADBACH - 2 FEYENOORD - 2 FRANKFURT - 2 GÖTEBORG - 2 PORTO - 2 REAL MADRİD - 2 TOTTENHAM - 2 GALATASARAY - 1 IPSWİCH - 1 SCHALKE - 1 CSKA MOSKOVA - 1 ZENİT - 1 SHAKHTAR DONETSK - 1 MANCHESTER UNİTED - 1 VALENCİA - 1 AJAX - 1 NAPOLİ - 1 BAYER LEVERKUSEN - 1 ANDERLECHT - 1 VİLLARREAL - 1 PSV - 1 BAYERN MÜNİH - 1

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI

Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 kez finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler 17 kez, İtalyanlar ise 16 kez yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

Bu ülkeleri 7 zaferle Almanya ekipleri, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.

FRANSIZLAR FİNAL KAZANAMIYOR

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia ekibi, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransa ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olympique Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın Valencia takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, 2017-2018 sezonunda da bir başka İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.

ÜLKELER VE ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

Ülke Şampiyon Finalist Toplam

İspanya 13 5 18

İngiltere 9 8 17

İtalya 9 7 16

Almanya 7 8 15

Hollanda 4 3 7

Portekiz 2 5 7

Rusya 2 0 2

İsveç 2 0 2

Belçika 1 2 3

Ukrayna 1 1 2

Türkiye 1 0 1

Fransa 0 5 5

İskoçya 0 4 4

Avusturya 0 1 1

Macaristan 0 1 1

Yugoslavya 0 1 1







