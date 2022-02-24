Rusya-Ukrayna krizinin merak konusu: Ukrayna NATO üyesi mi?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Ukrayna yeniden dünyanın gündeminde yer alıyor. Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi yaşanırken Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmadığı merak konusu oldu.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü anlamına gelen bugün dünyadaki en önemli uluslararası askeri ve siyasi kuruluşlarından biri olan NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan olmak üzere 30 üye ülkeden oluşuyor.

UKRAYNA BİR NATO ÜYESİ Mİ?

Türkiye, 1952 yılından beri NATO üyesi olarak bulunurken, Ukrayna NATO üye ülkeler arasında yer almıyor.

2008 yılında NATO zirvesinde Ukrayna'nın askeri ittifaka üye olacağı görüşülmüştü. Ancak Ukrayna NATO üyesi ülkeler arasında yer almıyor. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü taraflar arasında bu konuda bir anlaşma bulunmadığı gibi herhangi bir yardımda bulunmama sebebini Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığına dayandırıyor.

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NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

NATO'ya üye olan toplam 30 üye ülke bulunuyor. Bu ülkelerden yirmi sekizi Avrupa'da bulunurken, geriye kalan iki ülke Kuzey Amerika'da bulunuyor.

NATO’ya üye ülkeler:

BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

DANİMARKA (1949)

FRANSA (1949)

HOLLANDA (1949)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

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ALMANYA (1955)

İSPANYA (1982)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

MACARİSTAN (1999)

POLONYA (1999)

BULGARİSTAN (2004)

ESTONYA (2004)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

ARNAVUTLUK (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

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