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Üniversiteler yüz yüze eğitime başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini, bahar dönemindeki ara sınavların ise uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını açıkladı. Peki yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte YÖK'ün üniversite kararlarına ilişkin detaylar.

16:16 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapıyor. 6 Şubat'taki depremin ardından uzaktan eğitim kararı verilmişti. Özvar yeni dönemle ilgili alınan kararları açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar

Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar: Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.

YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız:

  • 3 Nisan 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere
  • Uzaktan öğretim ile beraber, isteyen öğrenciler yüz yüze eğitim alabilecek.
  • İsteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek.
  • Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,
  • Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,
  • Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,
  • Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,
  • Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
  • Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
#YÖK
#üniversite yüz yüze eğitim
#YÖK Başkanı Erol Özvar
1 saat önce
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