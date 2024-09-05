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Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 YÖK üniversite açılış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"Üniversiteler ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçlarına göre kazandığı bölümle ilgili üniversite kaydını yaptıran öğrenciler, gözlerini 2024-2025 üniversite güz dönemi akademik takvimine çevirdi. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

12:14 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?

"Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 YÖK üniversite açılış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 üniversite güz dönemi başlangıcı için geri sayım başladı. Kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran ve üniversitelerin açılmasını bekleyen öğrenciler, YÖK tarafından duyurulacak tarihleri merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Ancak üniversitelerin eylül ayının son haftası itibarıyla açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanması ve ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.

Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

#üniversiteler ne zaman açılacak
#üniversite akademik takvimi
#YÖK
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