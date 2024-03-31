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Van Seçim Sonuçları 2024 - Van Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Van Oy Oranları Sonuçları

Van seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı sandıkların kapatılmasının ardından başlayacak sayım işlemleri ile birlikte açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdıktan sonra Van seçim sonuçları oy oranları net verileri ile belli olacak. Ayrıca Van seçim sonuçları Yenişafak seçim sonuçları ekranında olacak. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından hem il hem de tüm ilçelerin adaylarının kaç oy alacağı öğrenilebilecek. 31 Mart Van belediye yerel seçim sonuçları Yenişafak'ta.

15:44 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:44 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Van seçim sonuçları
Van seçim sonuçları
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Yenişafak, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte ilçe ilçe 31 Mart 2024
ve oy oranları...

Van Seçim Sonuçları 2024

Van ilçesi dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Van seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Van 2024 Belediye Başkanı Adayları

  • AK PARTİ- Abdulahat Arvas
  • CHP- Şükrü Şahar
  • DEM Parti- Abdullah Zeydan
  • İYİ PARTİ- Abdullah Akbaş
  • SAADET- Özay İlhan

Van 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

HDP-Bedia Özgökçe Ertan- %53,8

AK PARTİ- Necdet Takva- %40,5

CHP- Nurettin Beyaz- %1,90

SAADET- Fethullah Erbaş- %1,88

Van'ın İlçeleri

Van Merkez

Başkale

Çaldıran

Çatak

Erciş

Gürpınar

İpekyolu

Muradiye

Özalp

Saray

Van Hakkında

Van, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan önemli bir şehirdir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Şehir, Van Gölü'nün kıyısında konumlanmış olup, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla tanınır. Van Kalesi, Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi ve Van Müzesi gibi önemli tarihî ve kültürel alanlar şehrin önemli simgelerindendir. Ayrıca, şehirdeki yöresel mutfağın lezzetli örnekleri ve el dokuması halıları da ünlüdür. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır; özellikle koyun yetiştiriciliği ve peynir üretimi önemli gelir kaynakları arasındadır. Van, aynı zamanda çevresindeki doğal güzellikler ve turistik cazibe merkezleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeker.



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