Van Seçim Sonuçları 2024
Van ilçesi dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Van seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.
Van 2024 Belediye Başkanı Adayları
- AK PARTİ- Abdulahat Arvas
- CHP- Şükrü Şahar
- DEM Parti- Abdullah Zeydan
- İYİ PARTİ- Abdullah Akbaş
- SAADET- Özay İlhan
Van 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları
HDP-Bedia Özgökçe Ertan- %53,8
AK PARTİ- Necdet Takva- %40,5
CHP- Nurettin Beyaz- %1,90
SAADET- Fethullah Erbaş- %1,88
Van'ın İlçeleri
Van Merkez
Başkale
Çaldıran
Çatak
Erciş
Gürpınar
İpekyolu
Muradiye
Özalp
Saray
Van Hakkında
Van, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan önemli bir şehirdir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Şehir, Van Gölü'nün kıyısında konumlanmış olup, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla tanınır. Van Kalesi, Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi ve Van Müzesi gibi önemli tarihî ve kültürel alanlar şehrin önemli simgelerindendir. Ayrıca, şehirdeki yöresel mutfağın lezzetli örnekleri ve el dokuması halıları da ünlüdür. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır; özellikle koyun yetiştiriciliği ve peynir üretimi önemli gelir kaynakları arasındadır. Van, aynı zamanda çevresindeki doğal güzellikler ve turistik cazibe merkezleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeker.