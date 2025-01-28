Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor: Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu

Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor: Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu

11:2628/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor
Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

Van, yeniden başlayacak olan Tahran-Van yolcu tren seferleri ile önemli bir ulaşım hattına kavuşuyor. Bakan Uraloğlu "Van-Tahran yolcu trenlerinin bilet satışlarını 20 Şubat’ta başlatıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türk ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasındaki karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı masaya yatırıldı. Toplantının ardından her iki bakan ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Van-Tahran tren seferleri ne zaman başlayacak?

İran heyetinin ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye taşınmasına katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karayolları taşımacılığı noktasında daha pratik nasıl hareket edebileceğimizi ve karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırabileceğimizi konuştuk. Heyetlerimizin bir araya gelerek bazı konularda çok daha pratik çözümler üretmesi kararını aldık.”

Havacılıkta ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasında iletişim artırılması hususlarını ele aldıklarını belirten Uraloğlu, demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığında mutabık kalınan konuları da paylaştı. Demiryolu ile yük taşımacılığında kapasitenin 1 milyon tona çıkarılması fikrinde mutabık kaldıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmek gerekir noktasında mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin bilet satışlarını ise 20 Şubat’ta başlatıyoruz.” dedi.



#Van
#Tahran
#yolcu treni bilet satışları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni elektrik faturaları ne zaman yansıyacak? Aylık 417 kilowatt-saat (kWh) sınırını aşan faturalarda yeni düzenleme