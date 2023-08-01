Veganlar nasıl beslenir, ne yer ne yemez
"Vegan" terimi, bir yaşam tarzı ve beslenme şekli olarak kullanılan bir kavramdır. Veganlar, sadece bitkisel temelli gıdalar tüketirler ve hayvansal ürünleri (et, balık, süt, yumurta, bal, süt ürünleri gibi) diyetlerinden tamamen çıkarırlar. Bunun yanı sıra, giyim, kozmetik, temizlik ürünleri gibi günlük hayatta kullanılan ürünlerde de hayvansal içerikli maddeleri içermeyen seçimler yaparlar.
VEGAN NE DEMEK?
Veganlık veya veganizm, bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetmektir. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddeder.