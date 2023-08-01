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Vegan beslenme: Vegan nedir, hangi besinleri tüketir?

‘Vegan ne demek?, Veganlar ne yer ne yemez?’ soruları vegan terimini ilk kez duyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir yaşam tarzı ve beslenme şekli olan veganlar sadece bitkisel temelli gıdaları benimsemiş ve hayvanlardan elde edilen hiçbir ürünü tüketmezler ve kullanmazlar. Beslenmenin yanı sıra giyim, kozmetik, temizlik ürünleri gibi günlük hayatta kullanılan ürünlerde de hayvansal içerikli maddeleri içermeyen seçimler yaparlar. Peki, veganlar nasıl beslenir, ne yer ne yemez? İşte soruların yanıtları.

17:06 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Veganlar nasıl beslenir, ne yer ne yemez

Veganlar nasıl beslenir, ne yer ne yemez

"Vegan" terimi, bir yaşam tarzı ve beslenme şekli olarak kullanılan bir kavramdır. Veganlar, sadece bitkisel temelli gıdalar tüketirler ve hayvansal ürünleri (et, balık, süt, yumurta, bal, süt ürünleri gibi) diyetlerinden tamamen çıkarırlar. Bunun yanı sıra, giyim, kozmetik, temizlik ürünleri gibi günlük hayatta kullanılan ürünlerde de hayvansal içerikli maddeleri içermeyen seçimler yaparlar.

VEGAN NE DEMEK?

Veganlık veya veganizm, bazı nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal ürünleri kullanmayı reddetmektir. Vegan kişiler, hayvan kullanımı yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddeder.

VEGANLAR NASIL BESLENİR, NE YER NE YEMEZ?

Veganlar, hayvanların kullanılmasına ve sömürülmesine karşı duyarlılık göstererek, hayvansal ürünleri (
et, balık, süt, yumurta, bal, süt ürünleri
gibi) diyetlerinden tamamen çıkarırlar. Bunun yerine, bitkisel temelli gıdalar tüketirler. Vegan beslenme, doğru planlandığında sağlıklı ve dengeli olabilir. İşte veganlar için yaygın olarak tüketilen besin grupları ve örnekler:
Sebzeler:
Veganlar, tüm sebzeleri özgürce tüketebilirler. Havuç, brokoli, kabak, patates, domates, biber, lahana, ıspanak, karnabahar gibi çeşitli sebzeler yaygın olarak tercih edilir.
Meyveler:
Elma, muz, portakal, çilek, üzüm, armut, mango, ananas gibi meyveler vegan diyetin vazgeçilmezleri arasındadır.
Baklagiller:
Mercimek, nohut, fasulye, bezelye, barbunya gibi baklagiller, vegan protein kaynağı olarak sıkça tüketilir. Bunlarla yapılan yemekler, salatalar ve çorbalar genellikle vegan diyetin ana yemekleri arasında yer alır.
Tahıllar:
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, pirinç, quinoa, bulgur gibi tahıllar, vegan diyetin önemli bir parçasıdır. Ekmek, makarna, pilav gibi tahıl temelli yemekler ve ürünler sıkça tüketilir.
Kuru Yemişler ve Tohumlar:
Badem, ceviz, fındık, ay çekirdeği, susam, chia tohumu, keten tohumu gibi kuru yemişler ve tohumlar, vegan beslenmede önemli bir besin kaynağıdır.
Soya Ürünleri:
Tofu, tempeh, soya sütü, soya yoğurdu gibi soya bazlı ürünler, vegan protein kaynağı olarak yaygın olarak kullanılır.
Bitkisel Süt ve Süt Ürünleri:
Badem sütü, soya sütü, hindistan cevizi sütü, yulaf sütü gibi bitkisel sütler, vegan diyetin süt alternatifleri arasında yer alır. Veganlar, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini bitkisel alternatiflerle değiştirirler.
Bitkisel Protein Kaynakları:
Veganlar protein ihtiyacını baklagiller, tahıllar, soya ürünleri, kuru yemişler, tohumlar ve bitkisel protein tozlarından elde edebilirler.


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