Veri Uzmanı nedir? Veri Uzmanı çalıştığı işletmelerde ne iş yapar? Veri Uzmanı olmak için gerekenler ve merak edilen tüm soruların yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.

VERİ UZMANI NEDİR?

Veri Uzmanı, verileri toplamak, analiz etmek ve çıkarımlar yapmak için kullanılan yöntemleri kullanarak veriye dayalı kararlar almak için yetkin bir kişidir. Veri analiz uzmanları, verileri toplamak, analiz etmek ve çıkarımlar yapmak için kullanılan yöntemleri kullanarak veriye dayalı kararlar almak için yetkin bir kişidir.

VERİ UZMANI NE İŞ YAPAR?

Veri Uzmanları öncelikle kurumsal BT departmanlarında istihdam edilir. Fakat danışmanlık şirketleri, devlet kurumları veya sağlık sektöründe de çalışabilirler. Meslek İstatistikleri Bürosu’na göre Veri Uzmanları gibi veritabanlarını yönetenler için öngörülen iş büyüme oranı %11’dir. Aynı zamanda sistem tasarlayan veritabanı yöneticilerinin istihdam oranının aynı dönemde %26 olması bekleniyor. Veri işleme ve bulut bilişim hizmetleri için üçüncü taraf firmaların artan kullanımının, bu öngörülen iş büyüme istatistiklerinde ana faktör olduğuna inanılmaktadır.

Veri Sorumlusu Görevleri ve Sorumlulukları

Çeşitli proje görevleri için veri kaynakları tasarlamak ve geliştirmek.

Veri süreçlerinin dönüşümü için yardım sağlanması.

Çözüm ve uygulama içeren kütüphaneler geliştirmek ve sürdürmek.

Bilgi modellerinin tasarımı için IDEF yöntemlerinin kullanılması.

Çeşitli görevler, özel olarak tasarlanmış veritabanlarında veya veri depolama sistemlerinde depolanacak verileri bir araya getirdiği, araştırdığı ve doğruladığı için Veri Uzmanlarına düşer. Veri Uzmanları için çeşitli iş ilanlarını analiz ettik ve çoğu işverenin bu pozisyon için aşağıdaki görev ve sorumlulukları listelediğini tespit ettik.

Verileri Analiz Edin ve Doğrulayın

Veri Uzmanları genellikle herhangi bir veri dönüştürme işlemine, bir müşterinin bilgilerinin ayrıntılı bir veri analizini yaparak başlar. Kaydedilen bilgilerin doğruluğunu sağlamak için veri kaynaklarını araştıracak ve mevcut veriler üzerinde gerekli düzeltmeleri yapacaklardır.

Dijital Dönüşüm Programı Oluşturma

Bir Veri Uzmanı genellikle bir müşterinin mevcut sistemlerini analiz eder ve söz konusu sisteme uygun bir program oluşturur. Bazı durumlarda bir Veri Uzmanı verileri dönüştürmek için gereken bir veritabanı veya yazılım programı tasarlayabilir.

Rapor Oluştur

Veri Uzmanları, müşterilere bir dönüşüm programının ilerlemesiyle ilgili sürekli raporlar sunmalıdır. İş akışı ve iş akışı kesintileri, istisnalar, maliyetler ve analiz sonuçlarını içeren raporlar sunmalıdırlar.







