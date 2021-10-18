VGM burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? VGM burs başvuruları için son gün ne zaman? Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasının ardından burs başvuruları büyük önem kazandıç Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen burs başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. VGM burs başvurusu hakkında detaylar araştırılıyor. VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? VGM burs başvurusu hangi tarihe kadar yapılacak? İşte detaylar...

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