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VGM burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? VGM burs başvuruları için son gün ne zaman?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasının ardından burs başvuruları büyük önem kazandıç Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen burs başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. VGM burs başvurusu hakkında detaylar araştırılıyor. VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? VGM burs başvurusu hangi tarihe kadar yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
VGM burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? VGM burs başvuruları için son gün ne zaman?
vgm

VGM burs başvuruları başladı. VGM 2021 burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler VGM burs başvurularının nasıl ve nereye yapılacağını araştırıyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvuruları, VGM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. öğrenciler 2021 VGM burs başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden tamamlayacaklar.
Başvuru Ortaöğrenim bursu başvuru giriş ekranında şu aşamalar bulunuyor:

T.C. Kimlik No

Adı

Soyadı

Doğum Tarihi

Baba Adı

Güvenlik kodu

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURSU NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK?

Duyuruya göre VGM yükseköğrenim bursu ise 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:

Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,

Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak.

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