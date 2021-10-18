VGM burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? VGM burs başvuruları için son gün ne zaman?

VGM burs başvuruları başladı. VGM 2021 burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler VGM burs başvurularının nasıl ve nereye yapılacağını araştırıyor.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs başvuruları, VGM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. öğrenciler 2021 VGM burs başvurularını www.vgm.gov.tr üzerinden tamamlayacaklar.
Başvuru Ortaöğrenim bursu başvuru giriş ekranında şu aşamalar bulunuyor:
T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Baba Adı
Güvenlik kodu
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK?
Duyuruya göre VGM yükseköğrenim bursu ise 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:
Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
Burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak.