Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 yılı burs başvuru süreçlerini başlatmıştı. İlk olarak (ilkokul, ortaokul ve lise) ortaöğrenim burs başvuruları alındı. Bugün ise önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilere verilecek burs başvuruları başladı. Peki, VGM yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç TL?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM bursu aylık olarak ödeniyor. Yükseköğrenim başvurularından sonra öğrencilere ödenen aylık tutar 650,00 TL. Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine de 650,00 TL burs ödemesi yapılıyor.

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VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

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Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.