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VGM yeni dönem burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yeni dönem burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:2828/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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VGM yeni dönem burs başvuruları ne zaman bitiyor?
VGM yeni dönem burs başvuruları ne zaman bitiyor?

"VGM yeni dönem burs başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları tamamlandı bugünlerde ise yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. Başvuru yapacaklar veya başvuruda bulunan adaylar, VGM burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

"VGM yeni dönem burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-15 Ekim 2024 Tarihleri arasında tamamlanan VGM ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için sonuç araştırması devam ediyor. VGM Ön Lisans ve Lisans burs başvuruları ise 21 Ekim'de başladı. Peki VGM burs başvurularında son gün ne zaman? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

VGM yükseköğrenim burs başvuru işlemleri 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.


VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

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