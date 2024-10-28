"VGM yeni dönem burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1-15 Ekim 2024 Tarihleri arasında tamamlanan VGM ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için sonuç araştırması devam ediyor. VGM Ön Lisans ve Lisans burs başvuruları ise 21 Ekim'de başladı. Peki VGM burs başvurularında son gün ne zaman? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?