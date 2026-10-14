Sarıyer'de sağanak AVM otoparkını vurdu: Park halindeki araçlar sular altında kaldı

Sakarya'da sağanak dere kenarındaki villayı yerle bir yetti: Facia saniye saniye kameraya yansıdı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü derenin debisinin artması sonucu taştı. Derelere yakın yerlerdeki bazı bungalovlar yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dereler ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı. Kemer Mezarlığı’nın doğu kısmı da suyla dolarken, mezarlar su altında kaldı. Sapanca Fevziye Mahallesi'nde derenin kenarındaki 2 katlı villa, debinin artmasının ardından yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar kameralara yansıdı.