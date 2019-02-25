Videoların Boyutunu Azaltmak için Wondershare Video Converter Kullanın

Birçok insan videoları disklerinde çok fazla yer kapladığından depolamak için bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyor, zaman zaman aygıtlar da bozulmaya başlıyor ve kullanıcı bu videoları silmek isteyebiliyorlar. Bu noktada, taşınabilir aygıtların veya PC'lerin, indirilen veya cihazınıza kaydedilen videoların boyutunu azaltabilen bir yazılıma ihtiyacı vardır. Böylece videolarınız uzun vadede cihazlarınızda korumaya ve saklamaya devam edebilirsiniz.

Aslında buradaki temel sorun, insanların eski videoları izlemeyi sevmesi ve yeni yüklenen videoları da indirip cihazlarına kaydetmeye devam etmelerinden kaynaklanmaktadır. Videonun boyutunu küçültmek için kullanılan yazılım, boyutu düşürürken videonun orijinal kalitesini de koruyacağını garanti altına almaya çalışmalısınız. Kimse video görüntü kalitesinden ödün vermek istemez.

Wondershare Video Converter Ultimate ile Video Boyutu Nasıl Azaltılır?

YouTube videoları çoğunlukla MP4 biçiminde indirilir ve MP4 biçiminin olumsuz taraflarından biri, cihazlarda geniş alan kaplamasıdır. Boyutu küçültmek için videolarınızın formatını WMV, FLV olarak değiştirebilirsiniz, çünkü bunlar büyük dosyalar değildir ve cihazlarda daha az yer kaplar. Wondershare video dönüştürücüsü kullanıcıların videoyu silmek yerine videoların boyutunu küçültmeyi seçebilecekleri iyi bir çözüm sunmaktadır.

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Wondershare video dönüştürücüyü kullanarak videoların boyutunu küçültmek için izlenebilecek adımları yakından inceleyelim:

· Wondershare video dönüştürücüsünü öncelikle cihazınıza yükleyip çalıştırmaya başlayın. Programı indirmek içn resmi internet sitesini ziyaret edin. İlk adım, MP4 dosyalarının gösterge panelindeki Ekle düğmesine basarak ve videolara göz atarak gerçekleştirebileceğiniz video dönüştürücüye eklenmesini içerir. Diğer dosya ekleme yöntem küçültmek istediğiniz video dosyasını tutup direk programın üzerine sürükleyebilirsiniz.

· Yazılıma videoları ekledikten sonra tüm dosyaları başka bir formata dönüştürmek için elinizi çabuk tutabilirsiniz. Ancak öncesinde, düzeltmeniz gereken birçok ayarı olabilir. Bu ön ayarlar, yeni dosyayı oluşturmadan önce boyut, bit, çözünürlük vb. seçimlerdir.

· Üstteki ayarları yaptıktan sonra düzenlenecek dosyanının neye benzeyeceğine göz atabilirsiniz. Herşey dilediğiniz gibiyse, dosyayı cihazınızda istediğiniz yere kaydedin ve kullanmaya başlayın.

Bilmeniz gereken video boyutunu küçültürken, videonun kalitesinin bulunabileceğini ve etkilendiği görebilirsiniz. Bu nedenle, boyutu küçültmek için kullanılan niteliklerden bazılarını, örneğin bitler (piksel) ve video boyutu arasında bir denge kurmaya çalışın.

Wondershare video dönüştürücüsü, çeşitli MP4 videolarının boyutunu düşürebilir ve Avi'yi MP4'e dönüştürerek kalite kaybına neden olmaz. Size kare hızı, bit hızı vb. için kendi ayarlarınızı oluşturabileceğiniz gibi tercihlerinize göre kişiselleştirme seçeneği sunar. Video dönüştürücü, herhangi bir formatta tek tıklatma özelliğiyle birlikte gelir. DVD'leri seçtiğiniz çekici bir DVD şablonu ile yazarak videoyu küçültebilir ve aktarabilirsiniz. Wondershare video dönüştürücüsü, videonun diğer çeşitli biçimlere dönüştürülmesi için birçok seçeneğe sahiptir. Bu nedenle bir kez platformu kullanan herhangi bir kullanıcı, tek bir çatı çözümü olduğundan diğer özelliklere ulaşırken zorluk yaşamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://videoconverter.wondershare.com/convert-avi/convert-avi-to-mp4.html

Wondershare video dönüştürücü, büyük boyutlu karmaşık videoları daha küçük videolara dönüştürmenize yardımcı olabilir, böylece bunları DVD'lerde veya diğer cihazlarda saklayabilirsiniz. Platform, videoları bir cihazdan diğerine aktaran insanlara yardımcı olabileceğinden, dönüşüm için birçok biçim sunar. Her video formatının kendine has özellikleri vardır. Bu yüzden formatları değiştirerek, videoları cihazınızda izleyebilirsiniz.

Wondershare'in size sunabileceği tüm hizmetlere bir göz atın, çünkü uygulanabilirliği ve hızları nedeniyle herhangi bir işlemi tek tıkla çözebilirsiniz. Evet, video dönüşümünü tıklamanızdan yalnızca birkaç dakika sonra görebilirsiniz. Bazı video dönüştürücülere çevrimiçi olarak erişilebilir, bazılarında ise bunları indirmeniz gerekebilir. Videolarınızı düzenlemeyi dört gözle bekliyorsanız, bunu sizin için yapan uygun seçeneklerden biri olarak Wondershare video dönüştürücüyü seçebilirsiniz.



