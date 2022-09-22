YÖK yabancı dil destek programı ne zaman başlıyor?

Genç bilim insanlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerisini geliştirmek ve Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak için geliştirilen "Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi" hayata geçiyor.

Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, seviye tespit sınavı sonrasında İngilizce seviyeleri "iyi" ve "çok iyi" düzeyde olan doktoralı araştırmacıların akademik yazma yetilerini artıracak "Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı" 24 Eylül cumartesi günü başlayacak.

Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı eğitimleri nerede yapılacak?

Program kapsamındaki eğitimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından verilecek. 175 akademisyenin yararlanacağı ve haftada 6 saat olarak yapılacak eğitimler, 11 Ocak 2023'te tamamlanacak.

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Program kapsamındaki eğitimler, eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan ve akademik İngilizce konusunda deneyimli Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından çevrimiçi olarak verilecek.

Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı başvuru şartları

Bu yıl, program kapsamındaki eğitimlerden aşağıdaki şartlara sahip toplam 200 akademisyen faydalanabilecek.

a) Doktora derecesine sahip olmak,

b) Son üç yıl içinde (Mayıs 2019 tarihinden itibaren) YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 70 puan aldığını belgelendirmek,

c) Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen yirmi devlet üniversitesinden birinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.

Eğitimleri 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlayacak programın ilk aşamasında, YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, yeterli dil puanına sahip kursiyer adaylarının listelerinin ilgili üniversiteler tarafından belirlenerek YÖK’e iletmesi gerekiyor.

Yapılan incelemeler neticesinde kurs için uygun bulunan adaylar ikinci aşamada, ODTÜ tarafından gerçekleştirilecek çevrimiçi bir seviye belirleme sınavına alınacak ve adayların hedef becerilerdeki seviyeleri belirlenecek.

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Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı eğitimleri kaç saat sürecek?

Eğitimi alması uygun bulunan kursiyerlerin eğitimin gereklerini yerine getirmelerini ve eğitimden en üst derecede fayda alabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim süresince devam durumu, verilen sunum/yazma ödevlerinin yapılması gibi performans kriterleri eğitimi verecek kurum ile YÖK tarafından takip edilecek. Çevrimiçi olarak verilecek olan eğitimin süresi 90 saat olarak planlandı.

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