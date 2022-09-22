Fed kararı sonrası dört gözle bekleniyordu: Motorine dev indirim! Benzin ne kadar, düştü mü?

Güncel akaryakıt fiyatlarına piyasaların gözü bir yandan Fed’in açıklayacağı faiz kararında bir yanda ise brent petrol fiyatlarındaydı. Dün 93,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71 artarak 90,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan alıcı buldu. ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece doların patronu, faizi yüzde 3,25'e yükseltti. Piyasaların beklediği haberlerin gelmesiyle birlikte güncel akaryakıt fiyatlarında son durum da merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları 22 Eylül 2022: Benzin fiyatı ne kadar oldu?
Motorine indirim ne kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.
Motorin İstanbul, Ankara, İzmir'de ne kadara oldu?
Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul'da benzin, motorin, LPG fiyatları
- İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
- İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
- İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
Güncel akaryakıt fiyatları: Ankara'da benzin, motorin, LPG fiyatları
- Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
- Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL
- Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
Güncel akaryakıt fiyatları: İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları
- İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
- İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL
- İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL