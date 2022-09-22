Fed kararı sonrası dört gözle bekleniyordu: Motorine dev indirim! Benzin ne kadar, düştü mü? Fed piyasaların merakla beklediği eylül ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece doların patronu, faizi yüzde 3,25'e yükseltti. Karar sonrası gözler dolar kuru, brent petrol fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrolün varil fiyatı 90,47 dolara gerilemesinden sonra benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına indirim olup olmayacağı araç sahipleri tarafından sorgulanır oldu. Peki benzin, motorin ne kadar zam ya da indirim var mı? Peki benzin ve mazot fiyatları ne kadar? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe benzin fiyatları...

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