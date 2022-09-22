AK Parti’den gençleri sevindirecek haber: Yeni sürpriz projeler tek tek hayata geçecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan, projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere ne kadar kontenjan ayrıldığını açıkladı. TOKİ tarafından yapılacak olan 250 bin sosyal konut başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Vatandaşın TOKİ sosyal konutlarına yoğun ilgi gösterirken, hükümet hem 2023 yılı asgari ücrete yapılacak zam oranını hem de EYT sorununun çözümü konusunda gayreti de yine vatandaşların taktirini kazanmakta.

Ucuz taksitle otomobil kampanyası mı olacak?

AK Parti'nin yeni projeler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin yankıları sürerken geçtiğimiz günlerde, ucuz taksitle otomobil müjdesi verileceği iddiaları gündeme gelmişti.

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2023 için çalışmalarını yoğunlaştıran hükümetin 28 Ekim'de Vizyon Belgesi'ni açıklayacağı öğrenildi. Birçok projenin yer alacağı seçim beyannamesinde, özellikle gençler için önemli adımlar atılacağı ifade edildi.

Elektronik eşyalarda vergi indirimi mi olacak?

Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimler için kolları sıvayan AK Parti, seçim beyannamesine ilişkin çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda proje ve uygulamalar belirlenirken yaz boyunca sahada olan AK Partili milletvekillerinin görüş ve önerileri de dikkate alınacak. Sabah’ın haberine göre, milletvekilleri, vatandaşın nabzı ve beklentilerini rapor haline getirip parti genel merkezine sunmaya başladı.

Birçok proje ve çalışmanın yer aldığı beyannamede dikkat çeken maddelerden biri de gençlerle ilgili oldu. Alınan bilgilere göre gençlere yönelik sürpriz projeler de olacak. Örneğin bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik eşya alımında gençlere yönelik vergi indirimleri gündeme gelebilecek.

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