Yardımcı Oyuncu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tabii orijinal yapımı Yardımcı Oyuncu dizisi yayında

TRT'nin dijital yayın platformu tabii'nin orijinal yapımı ve dizi sektörünün perde arkasını anlatan "Yardımcı Oyuncu" dizisi, TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Yardımcı Oyuncu dizisi hakkında bilgiler.
tabii'den yapılan açıklamaya göre, dizinin kahramanı Murat'ın figüranlıkla başlayan yolculuğu üzerinden dizi sektörünün bilinmeyen yüzüne, kamera arkasındaki trajikomik gerçeklere ve sektörde tutunmaya çalışanların hayallerine ışık tutan dizinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.
OYUNCU KADROSU
Yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu yapımın senaryosu ise Niyazi Canbaz'a ait.
DİZİNİN KONUSU
"Üniversite için İstanbul'a gelen ve oldukça zeki bir genç olan Murat, mezuniyet aşamasındayken ailesinin maddi durumu aniden bozulur. Kirasını ödeyemeyip evsiz kalan genç adam, ne yapacağını bilemezken, kendini bir gün bir figüran kahvehanesinde bulur. Bu beklenmedik karşılaşma, onu dizi setlerinin rengarenk ama bir o kadar da çalkantılı dünyasına sürükler."