Yardımcı Oyuncu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tabii orijinal yapımı Yardımcı Oyuncu dizisi yayında

"Üniversite için İstanbul'a gelen ve oldukça zeki bir genç olan Murat, mezuniyet aşamasındayken ailesinin maddi durumu aniden bozulur. Kirasını ödeyemeyip evsiz kalan genç adam, ne yapacağını bilemezken, kendini bir gün bir figüran kahvehanesinde bulur. Bu beklenmedik karşılaşma, onu dizi setlerinin rengarenk ama bir o kadar da çalkantılı dünyasına sürükler."