Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen ittifak için çok sert sözler kullanmıştı.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından bugün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.
Ağıralioğlu, "Yarın (bugün) helalleşeceğim" dedi.
AKŞENER KAPIYI KAPATTI
Ağıralioğlu'nun açıklamasının ardından konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise görüşme kapısının kapalı olduğunu belirtti.
Zorlu, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımız ile görüşme gerçekleşmeyecektir." dedi.
İYİ Parti Sözcüsü'nün açıklamasının ardından Ağıralioğlu, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti.
22 Mart'ta Meclis'te basın açıklaması yapan Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşı olduğunu belirten Ağıralioğlu, "HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" şeklinde konuşmuştu.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?
Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir.
İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.
Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı.
1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu.
2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği, 2019-2020 yılları arasında Parti Sözcülüğü vazifesinde bulundu.
Halen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.