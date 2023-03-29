İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına desteğinin ardından 7'li koalisyona dönüşen ittifak için çok sert sözler kullanmıştı.

22 Mart'ta Meclis'te basın açıklaması yapan Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşı olduğunu belirten Ağıralioğlu, "HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" şeklinde konuşmuştu.