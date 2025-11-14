YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: YDS/2 sınav tarihi ne zaman, saat kaçta?

YDS/2 sınavı yaklaşırken adayların gözü ÖSYM’den gelecek sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav günü hangi binada ve hangi salonda sınava gireceğini öğrenmek isteyen adaylar, “YDS giriş belgesi nasıl alınır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 YDS/2 sınav tarihine dair ayrıntılar…