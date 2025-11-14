Yeni Şafak
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025: YDS/2 sınav tarihi ne zaman, saat kaçta?

09:3014/11/2025, Cuma
YDS sınav giriş belgesi
ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/2 için son hazırlıklar sürüyor. Sınava sayılı gün kala milyonlarca aday, sınav yerlerini gösteren giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Peki YDS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl görüntülenir? 2025 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YDS/2 sınavı yaklaşırken adayların gözü ÖSYM’den gelecek sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav günü hangi binada ve hangi salonda sınava gireceğini öğrenmek isteyen adaylar, “YDS giriş belgesi nasıl alınır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 YDS/2 sınav tarihine dair ayrıntılar…

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YDS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınıyor.

YDS/2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 16 Kasım 2025 saat 10.15'te uygulanacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

