YDT kaç saat sürüyor?
YDT kaçta başlıyor, sınav saat kaçta bitiyor?
Üçüncü oturum YDT 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. YDT sınav süresi 120 dakika olacak.
YDT’de sınav binasına saat kaçtan sonra alınmayacak?
Adaylar YDT sınavında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
YDT sınav testleri hangileri?
Yabancı Dil Testi (YDT) testinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.
YDT’de sınav binasına saat kaçtan sonra alınmayacak?
YKS sınavında adaylar belirli bir süreye kadar sınav salonuna giriş yapabilecekler. Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YDT sınavına kaç kişi katıldı?
Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. YDT'ye 1165 engelli aday katılacak. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak ve 49 bin 108 kişi görev alacak.
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.