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YDT saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

YKS'nin ilk oturumu olan ve 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Temel Yeterlilik Testi dün tamamlandı. Adaylar bugün ise AYT ve YDT sınavında ter dökecek. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Üniversite sınavının son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Peki YDT’de sınav binasına saat kaçtan sonra alınmayacak? YDT'de hangi dersler var? YDT hangi konudan kaç soru çıkıyor?

09:08 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
YDT kaç saat sürüyor?

YDT kaç saat sürüyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (
) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Bugün öğleden sonra ise YKS’nin son oturumu YDT yapılacak. Adaylar ise YDT saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? YDT en erken kaçta çıkılır? YDT kaç saat sürüyor? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar.

YDT kaçta başlıyor, sınav saat kaçta bitiyor?

Üçüncü oturum YDT 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. YDT sınav süresi 120 dakika olacak.

YDT’de sınav binasına saat kaçtan sonra alınmayacak?

Adaylar YDT sınavında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YDT sınav testleri hangileri?

Yabancı Dil Testi (YDT) testinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT’de sınav binasına saat kaçtan sonra alınmayacak?

YKS sınavında adaylar belirli bir süreye kadar sınav salonuna giriş yapabilecekler. Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDT sınavına kaç kişi katıldı?

Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. YDT'ye 1165 engelli aday katılacak. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak ve 49 bin 108 kişi görev alacak.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

2023 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Temel Yeterlilik Testi Soru ve Cevapları
2023 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Temel Yeterlilik Testi Soru ve Cevapları

YKS TYT soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayacak adayların takibinde. İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca genç cumartesi günü TYT sınavına girdi. Adaylar yarın ise AYT ve YDT sınavında ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki üniversite sınavı 3 oturum şeklinde uygulanacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve sınavda adaylara 165 dakika süre verildi. YKS sınavı tamamlanır tamamlanmaz TYT sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS çıkmış soruları sorgulama ekranı.

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27 dakika önce
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