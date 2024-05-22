Yeni Škoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Škoda Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor. Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Škoda Showroomları’nda yerini alacak. Peki, fiyatı ve özellikleri neler?
Skoda Superb Özellikleri
Yeni Skoda Superb, Türkiye’de Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Her seviyede yüksek standart donanımlar bulunurken özellikle güvenlik ve konfor açısından önemli yenilikler dikkat çekiyor. İşte yeni Skoda Superb özellikleri:
Benzinli, dizel ve hibrit motorlarla tercih edilebiliyor
Škoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb Sedan 150 PS güç üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor.
Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor.
Yeni Skoda Superb Fiyatı Ne Kadar?
Lansman dönemine özel olarak, yeni Superb Sedan'ın fiyatı 1 milyon 950 bin TL’den başlıyor. Yeni Skoda Superb Combi station wagon modeli ise 2 milyon 550 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
Skoda Superb ne zaman satışa çıkacak?
Skoda, D segmentindeki amiral gemisi modeli Superb’in yeni neslini tanıtarak lansman dönemine özel fiyatlarla ön satışa sundu. Gelişmiş tasarımı, konforu ve en son teknolojileriyle dikkat çeken yeni Superb, Haziran ayında showroomlarda yerini alacak ve satışa sunulacak.