Yeni Škoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Škoda Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor. Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Škoda Showroomları’nda yerini alacak. Peki, fiyatı ve özellikleri neler?

Skoda Superb Özellikleri

Yeni Skoda Superb, Türkiye’de Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Her seviyede yüksek standart donanımlar bulunurken özellikle güvenlik ve konfor açısından önemli yenilikler dikkat çekiyor. İşte yeni Skoda Superb özellikleri:

Elite donanım: Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 adet hava yastığı gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.

Premium donanım: Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar gibi konfor özellikleri öne çıkıyor.

Prestige donanım: Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü, Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi, Isıtmalı Ön/Arka Koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunan Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar bulunuyor.

L&K Crystal donanım: Canton 14 Hoparlörlü 725 W Ses Sistemi, Head-up Display, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Park Asistanı, Dinamik Şasi Kontrolü Sistemi Pro (DCC Pro) ve 19 inç Veritate Alüminyum Alaşımlı Jantlar gibi özelliklerle donatılmış.

Benzinli, dizel ve hibrit motorlarla tercih edilebiliyor

Škoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb Sedan 150 PS güç üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor.

Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor.

Yeni Skoda Superb Fiyatı Ne Kadar?

Lansman dönemine özel olarak, yeni Superb Sedan'ın fiyatı 1 milyon 950 bin TL’den başlıyor. Yeni Skoda Superb Combi station wagon modeli ise 2 milyon 550 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Skoda Superb ne zaman satışa çıkacak?

Skoda, D segmentindeki amiral gemisi modeli Superb’in yeni neslini tanıtarak lansman dönemine özel fiyatlarla ön satışa sundu. Gelişmiş tasarımı, konforu ve en son teknolojileriyle dikkat çeken yeni Superb, Haziran ayında showroomlarda yerini alacak ve satışa sunulacak.







