31 Aralık okullar tatil mi? Okullarda yılbaşı tatili kaç gün? milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile öğrenci velilerinin en önemli gündem maddesi oldu. her yıl olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen yeni yıla günler kala program yapmaya başlayan veliler yılbaşında okullar ne zaman tatil? sorusunun yanıtına göre hareket edecekler.

31 Aralık 2024: Okullar ve Üniversiteler Tatil Mi?

31 Aralık 2024, Salı günü okullar ve üniversiteler için tatil olmayacak. Eğitim kurumlarında normal ders saatleri devam edecek. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2025'te geçerli olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri için 31 Aralık günü okul ve üniversiteye gitmek zorunlu olacak.

Yılbaşı tatili (1 Ocak) resmi tatil mi?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile yılbaşı tatili 1 gün olacak. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Çalışanlar İçin Yılbaşı Tatili

Çalışanlar 1 Ocak 2025'te resmi tatil hakkı elde ederken, 31 Aralık Salı günü çalışma saatleri iş yerine göre değişebilir. Özel sektör çalışanları ve kamu çalışanları için 31 Aralık'ın tatil olup olmayacağı, iş yerinin politikalarına ve sektörün uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak resmi tatil yalnızca 1 Ocak 2025'te geçerli olacak.

İSTANBUL'DA OKUL ÇIKIŞ SAATİNE YILBAŞI DÜZENLEMESİ

İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü (yarın) oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 31 Aralık Salı günü yılbaşı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi / özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.







