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Samsunspor adım adım Süper Lig'e

Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Yılport Samsunspor evinde Erzurumspor’u ağırladı. Liderlik için sahaya çıkan Yılport Samsunspor rakibini 2-1 mağlup etti. Nefes kesen maçta golleri dakika 28’ Orhan Ovacıklı, 30’ Douglas Tanque ve 76’ Osman Çelik’ten geldi. Nefes kesen maçın sonunda Yılport Samsunspor averajla liderlik koltuğuna oturdu. Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada yer aldı. Yılport Samsunspor - Erzurumspor FK maç özetini ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:37 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Yılport Samsunspor 2-1 Erzurumspor FK

Yılport Samsunspor 2-1 Erzurumspor FK

#Yılport Samsunspor
#Erzurumspor
#Spor Toto 1. lig
#puan durumu
#maç özeti
#Tanque
2 saat önce
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Samsunspor adım adım Süper Lig'e
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