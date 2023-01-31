Spor Toto 1. Lig 22. haftasında Altınordu evinde Boluspor’u konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 58’ Dino Ndlovu ve 90+2' Ahmet İlhan Özek (pen.)’den geldi. Bu sonuçla Boluspor 34 puanla 8.sırada yer aldı. Altınordu ise 17 puanla 16. sırada yer aldı. Altınordu - Boluspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.