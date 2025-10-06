YKS ek tercih sonuçları açıklandı: 2025 YKS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? İşte üniversite ek kayıt tarihleri

ÖSYM 2025 YKS ek tercih sonuçları gün içerisinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, tercih ettikleri programlara yerleşip yerleşemediğini öğrendi. Bu gelişmelerin ardından ise kayıt hakkı kazananlar üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. YKS ek kayıtları ne zaman yapılacak? İşte tarihler...
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklandı. YKS ek tercih sonuçlarının ardından ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler de belli oldu. Üniversite kayıtlarını yapacak binlerce öğrenci ise kayıtların hangi gün başlayacağını ve hangi tarihte sona ereceğini merak etmeye başladı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ve ek kayıt tarihleri.
YKS EK TERCİH SONUÇ DUYURUSU
2025 YKS ek yerleştirme sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinde açıklandı. Adayların, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecekleri belirtildi.
"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.