YKS ek tercih sonuçları açıklandı: 2025 YKS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? İşte üniversite ek kayıt tarihleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme sonuçları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklandı. YKS ek tercih sonuçlarının ardından ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler de belli oldu. Üniversite kayıtlarını yapacak binlerce öğrenci ise kayıtların hangi gün başlayacağını ve hangi tarihte sona ereceğini merak etmeye başladı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ve ek kayıt tarihleri.