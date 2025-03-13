2025 yılının ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) için başvuru tarihleri, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yabancı dil bilgilerini ölçmek ve akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan takvimi bekliyor. 2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
2025-YÖKDİL/2 sınavı için başvuru tarihleri, yılın ilk YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman? 2025-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.
Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.