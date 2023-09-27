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Yurt Time Spor Projesi nedir, başvuru nasıl yapılır?

Yurt Time Spor Projesi başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt Time Spor Projesi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Projeye GSB yurtlarında kalan öğrenciler başvurabiliyor. Peki, Yurt Time Spor Projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

09:12 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yurt time spor projesi

Yurt time spor projesi

Yurt Time Spor Projesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayan öğrenciler için her yıl erişime açılıyor. KYK yurtlarında ikamet eden öğrencilerin yurtta işleyişe katkı sağlarken spor hayatına da dokunuşta bulunmasına imkan tanıyan Yurt Time Spor Projesi, E-Devlet üzerinden müracaat kabul ediyor. Peki, Yurt Time Spor Projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte, o detaylar

YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

Proje kapsamında gençler; kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında görev alabiliyor.

Günlük iki, haftalık sekiz saat görev alarak harçlıklarını çıkaran gençler, ayrıca göreve başlamadan önce beş dakikalık spor egzersizleri yaparak sporu yaşam felsefesi hâline getiriyor.

YURT TİME SPOR PROJESİ AMACI NEDİR?

Proje kapsamında, yurtlarda kalan öğrenciler, kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında görev alabilmektedir. Günlük iki, haftalık sekiz saat görev alarak harçlıklarını çıkaran gençler, ayrıca göreve başlamadan önce beş dakikalık spor egzersizleri yaparak sporu yaşam felsefesi hâline getirmektedir.

Yurt Time Spor Projesinin temel amaçları şunlardır:

Öğrencileri spora teşvik etmek,

KYK'da kalan öğrencilere ek maddi destekte bulunmak,

Öğrencileri yurdun işleyişine dahil etmek.

YURT TİME SPOR PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Proje, KYK yurtlarında kalan birinci sınıfın ikinci dönem ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler için geçerlidir. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

Başvurular e Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru için son gün 27 Eylül 2023. Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönem ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.



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