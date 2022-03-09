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Yüzük ölçüsü nasıl alınır? Yüzük ölçüsü hesaplamaları

Yüzük ölçünüzü biliyor musunuz? Yüzük satın alırken nelere dikkat edeceğiniz ve yüzük parmağınızı nasıl öğreneceğinize dair bütün bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

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Yüzük ölçüsü nasıl hesaplanır? Yüzük Ölçüsü Hesaplamaları
Yüzük ölçüsü nasıl hesaplanır? Yüzük Ölçüsü Hesaplamaları

Yüzük ölçüsü adı üzerinde yüzük takacakken size lazım olacaktır. Çünkü satın alacağınız yüzüğün boyutu, yüzük parmağınıza uygun şekilde olmalıdır. Eğer ki yüzük ölçüleri tam alınmazsa, yüzüğün ister istemez küçük ya da büyük gelme gibi durumu söz konusu olacaktır.

Yüzük ölçüsü nasıl hesaplanır?

  • Yüzük ölçüsü hesaplama, son zamanda merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yüzük parmağınızın ölçüsünün nasıl olduğunu mutlaka bilmeniz gerekecektir. Kuyumcuya giderek yüzük parmak ölçünüzü öğreneceğiniz gibi diğer yandan da kendi yönteminizle öğrenmeye başlamanız mümkün olacaktır.

Yüzük Ölçüsü Hesaplamaları

Yüzük ölçüsü hesaplamasını yaparken, hangi parmağın ölçülecek olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanmak istediğiniz parmağınızla, daha önce kullanmış olduğunuz yüzüğü de elinize alın.

İkinci yöntem ise elinize bir kağıt almaya başlayabilirsiniz. Kağıdı şerit olacak şekilde parmağınıza sarabilirsiniz. Fakat kağıdın mutlaka kontrollü bir şekilde parmağınıza sarılmasını sağlamalısınız. Daha sonrasında ise kaplanan noktayı işaretlemeye başlayabilirsiniz. Milimetre cetvelini kullanarak, parmak ölçünüzün hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece ölçmüş olunan bu değer sonrasında ise parmak ölçünüz hakkında daha iyi bir ölçü bilgisine sahip olmaya başlarsınız.

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