Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi eleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri nasıl oldu?
Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu. İşte ZTK 5. tur eşleşmeleri:
- Fenerbahçe-İstanbulspor
- Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye
- Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
- MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
- VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
- Kayserispor-Gençlerbirliği
- Adana Demirspor-Rizespor
- Trabzonspor-Yılport Samsunspor
- Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
- M. Başakşehir-Göztepe
- Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor
- Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
- Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
- Beşiktaş-Şanlıurfaspor
- Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor
5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur sonuçları
- Kayserispor 1-0 Sivas Belediye Spor
- Fatih Karagümrük 3-1 Kirsehir Belediye Spor
- Denizlispor 0-5 Şanlıurfaspor
- Rizespor 2- 1 Kırklarelispor
- Göztepe 2-0 1928 Bucaspor
- Tuzlaspor 2- 1 Isparta 32 Spor
- Istanbulspor AS 3-2 Etimesgut Belediyespor
- Beşiktaş 3- 1 Serik Belediyespor
- Gaziantep 2-0 Belediye Kütahyaspor
- Antalyaspor 3 -0 Pendikspor
- Samsunspor 4-0 Adanaspor
- Manisa Futbol Kulubu 3-0 Elazig Karakocan
- Altınordu FK 0-1 BB Bodrumspor
- Bandırmaspor 0-3 Karacabey Belediyespor
- Boluspor 2-1 Tarsus İdman Yurdu
- Gençlerbirliği 1-0 Bayburt İÖİ
- Eyüpspor 2-1 Düzcespor
- Ankara Keçiörengücü 4-2 Bulvarspor
- Giresunspor 3-2 Ankaraspor
- Ümraniyespor 4-0 Efeler 09 Sfk
- Galatasaray 2-1 Ofspor AS
- Adana Demirspor 4-3 Nazilli Belediyespor
- Ankaragücü 6-2 Amed Sportif Faaliyetler
- Alanyaspor 3-0 Sakaryaspor
- Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 0-1 Uşakspor
- BB Erzurumspor 2- 2 Esenler Erokspor
- Kasımpaşa 6-1 1461 Trabzon FK