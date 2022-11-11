Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi eleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri nasıl oldu?

Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu. İşte ZTK 5. tur eşleşmeleri:

Fenerbahçe-İstanbulspor Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediye Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor MKE Ankaragücü- Tuzlaspor VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor Kayserispor-Gençlerbirliği Adana Demirspor-Rizespor Trabzonspor-Yılport Samsunspor Corendon Alanyaspor-Eyüpspor M. Başakşehir-Göztepe Gaziantep Futbol Kulubü- Dyorex Boluspor Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor Galatasaray-Ankara Keçiörengücü Beşiktaş-Şanlıurfaspor Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur sonuçları

Kayserispor 1-0 Sivas Belediye Spor

Fatih Karagümrük 3-1 Kirsehir Belediye Spor

Denizlispor 0-5 Şanlıurfaspor

Rizespor 2- 1 Kırklarelispor

Göztepe 2-0 1928 Bucaspor

Tuzlaspor 2- 1 Isparta 32 Spor

Istanbulspor AS 3-2 Etimesgut Belediyespor

Beşiktaş 3- 1 Serik Belediyespor

Gaziantep 2-0 Belediye Kütahyaspor

Antalyaspor 3 -0 Pendikspor

Samsunspor 4-0 Adanaspor

Manisa Futbol Kulubu 3-0 Elazig Karakocan

Altınordu FK 0-1 BB Bodrumspor

Bandırmaspor 0-3 Karacabey Belediyespor

Boluspor 2-1 Tarsus İdman Yurdu

Gençlerbirliği 1-0 Bayburt İÖİ

Eyüpspor 2-1 Düzcespor

Ankara Keçiörengücü 4-2 Bulvarspor

Giresunspor 3-2 Ankaraspor

Ümraniyespor 4-0 Efeler 09 Sfk

Galatasaray 2-1 Ofspor AS

Adana Demirspor 4-3 Nazilli Belediyespor

Ankaragücü 6-2 Amed Sportif Faaliyetler

Alanyaspor 3-0 Sakaryaspor

Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü 0-1 Uşakspor

BB Erzurumspor 2- 2 Esenler Erokspor

Kasımpaşa 6-1 1461 Trabzon FK