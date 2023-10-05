Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eleme müsabakalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. tur mücadelelerine 1. eleme tur maçlarında tur atlayan 31, TFF 2. Lig'den 19 olmak üzere toplam 50 takım katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları ne zaman?