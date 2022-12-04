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Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Zonguldak, Düzce, Yalova kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapan vatandaşlar tarafında takip ediliyor. 15 Kasım’da başvuru süreci tamamlandı ve 1 milyon 177 bin talep geldi. Zonguldak’ta TOKİ arsa sayısı 2 bin olurken, Düzce’de ve Yalova’da bin 500 konut arsası satışa sunulacak. TOKİ Zonguldak, Düzce, Yalova arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz netlik kazanmadı. Peki Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Zonguldak, Düzce, Yalova arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa kura sonuçları

81 ilde TOKİ sosyal konut başvuruları ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlıyor. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında alındı. TOKİ konut projesi için kura çekimi Doğu Anadolu Bölgesi için başladı. TOKİ kura çekiminin 2023 yılının Mart ayına kadar bitmesi öngörülüyor. Peki Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Zonguldak, Düzce, Yalova arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Zonguldak, Düzce, YalovaTOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Zonguldak, Düzce, Yalova kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Zonguldak, Düzce, Yalova TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Zonguldak TOKİ arsa yerleri

Çaycuma, Devrek, Ereğli

Düzce TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca

Yalova TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal

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