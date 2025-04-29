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1 Mayıs noter açık mı, hizmet veriyor mu? 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak mı?

1 Mayıs noter açık mı, hizmet veriyor mu? 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak mı?

16:3429/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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1 Mayıs noterler çalışıyor mu?
1 Mayıs noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden, noterler bu tarihte kapalı olacak. Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Çarşamba günü hem tüm noterliklerde işlem yapılmayacak hem de hafta sonları uygulanan nöbetçi noter hizmeti 1 Mayıs'a özel sunulmayacak. Bu nedenle işlem yapmak isteyen vatandaşların noter işlemlerini 30 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemleri ise her zamanki gibi Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sitesi üzerinden hafta sonları için yapılabilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil kapsamında yer aldığı için noterler bu yıl da kapalı olacak. Türkiye Noterler Birliği’nin açıklamasına göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü tüm noterliklerde hizmet verilmeyecek. Ayrıca hafta sonları belirli illerde uygulanan nöbetçi noter hizmeti de 1 Mayıs özelinde devre dışı kalacak. Bu nedenle noter işlemleri için vatandaşların, 30 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

NÖBETÇİ NOTERLER 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

Noterler 1 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler de aynı gün resmi tatil olduğu için çalışmayacak.

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