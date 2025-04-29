1 Mayıs noter açık mı, hizmet veriyor mu? 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil kapsamında yer aldığı için noterler bu yıl da kapalı olacak. Türkiye Noterler Birliği’nin açıklamasına göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü tüm noterliklerde hizmet verilmeyecek. Ayrıca hafta sonları belirli illerde uygulanan nöbetçi noter hizmeti de 1 Mayıs özelinde devre dışı kalacak. Bu nedenle noter işlemleri için vatandaşların, 30 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.