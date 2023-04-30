|
Özgün

1 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?

Bilindiği 1 Mayıs 2008 yılından beri Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 1 Mayıs'ın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle başta çalışanlar olmak üzere kamuoyunun genelinde "1 Mayıs resmi tatil mi? Yarım gün mü, tam gün mü tatil?" sorularının cevabı sorguluyor. 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak. Peki 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir’de 1 Mayıs’ta otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

15:21 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?

1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?

Emek ve Dayanışma Günü için kısa bir süre kaldı. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de resmi tatiller oldu. Vatandaşlar, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00’dan 23.00’e kadar,

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir’de 1 Mayıs’ta otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?

İstanbul'da İETT'ye bağlı otobüs ve metrobüslerin 1 Mayıs'ta ücretsiz olacağı açıklandı. Ankara ve İzmir'de de toplu taşıma ücretsiz olacak.



#1 mayıs
#1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz
#metro
#metrobüs
#marmaray
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.