Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açtı. İstanbullular ve çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, 3 günde 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı. Teknofest alanına Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile kolay bir şekilde ulaşılabilmekte. Teknofest girişleri ücretsizdir. Ancak etkinliğe katılacaklar, Teknofest ziyaretçi kaydını oluşturmakta. Peki Teknofest kaça kadar açık? Teknofest ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? İşte 2023 Teknofest açılış-kapanış saatleri.