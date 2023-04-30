1 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?
Emek ve Dayanışma Günü için kısa bir süre kaldı. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de resmi tatiller oldu. Vatandaşlar, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.
1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00’dan 23.00’e kadar,
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs 2023 cuma günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri ücretsiz olacak.
İstanbul, Ankara, İzmir’de 1 Mayıs’ta otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi?
İstanbul'da İETT'ye bağlı otobüs ve metrobüslerin 1 Mayıs'ta ücretsiz olacağı açıklandı. Ankara ve İzmir'de de toplu taşıma ücretsiz olacak.