Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde yılbaşında tatil programı yapmak isteyenlerin en çok ilgisini çeken konuların başında yılbaşında tatil olacak mı? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? Yılbaşı hangi gün? 1 Ocak resmi tatil mi? Soruları geliyor. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı yurdun her köşesinde yeni yıl coşkusu yaşanacak. 2024 yılında yılbaşını ilk günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte detaylar…