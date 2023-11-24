Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 10 GB internetten oluşan "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını duyurdu. Peki, öğrencilere bedava 10 GB internet başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

BAKAN BAK BAŞVURULARIN BAŞLADIĞINI DUYURDU!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından 10 GB internet desteği ile ilgili başvurularla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Bak açıklamasında " Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" ifadelerini kullandı.

10 GB İNTERNET BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında olacak.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

10 GB ücretsiz internet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler kimlik doğrulaması yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek ve öğrenciler tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlaması durumunda başvuru sistem üzerinden kabul edilir.

Başvurusu kabul edilen veya reddedilen öğrenciye sistem üzerinden bilgi verilecek.

10 GB ücretsiz internet desteği başvuruları Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. 14 Kasım Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide “İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.” ifadesi kullanıldı.

HANGİ OPERATÖRLERDE 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET OLACAK?

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer GSM operatörlerini kullanan öğrenciler için sevindiren haber geldi. Öğrenciler hangi operatörlerde ücretsiz internet olacağını merak ediyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgide ise “Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir.” ifadeleri yer aldı. Dolayısıyla ücretsiz internet desteği tüm operatörlerde geçerli olacak.

ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ön lisans ve lisans öğrencileri destekten yararlanabilecek. 10 GB internet desteği örgün eğitim alanlar için geçerli olacak. Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almayanlar, daha önce bu destekten yararlanmayanlar faydalanabilecek. Ayrıca yararlanmak için belirlenen takvimde başvuru yapılması koşulu aranırken telefon hattının öğrencinin üzerine olması gerekiyor.



