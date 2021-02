11 nerenin plakası? 11 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünden geçen 11 plakası gözümüze takılabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden hem o plakaya ait şehri araştırır hem ezberlemek isterler. İşte 11 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

11 plaka neresi?

11 plaka Bilecik iline aittir.

Plaka kodu 11 olan araçlar, Bilecik iline kayıtlı demektir. Bilecik ili Güney Marmara Bölge’si içinde yer alır. Bilecik ili toplam yüzölçümü 4.321 km2’dir.

11 Plaka Kodu - Bilecik

Bilecik ili, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgelerinin kesişim noktalarıdır. Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde her sene Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri yapılır. Bilecik yöresine özgü yemekler bıldırcın kebabı, nohutlu mantı ve dağ eriği kesme çorbasıdır.

Bilecik Nüfusu

Bilecik ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılında yapılan nüfus sayımına göre toplam nüfus 32.112’dir. Bilecik ilinde güncel yapılan sayım 2020 yılında yapılmıştır. 2020 yılındaki nüfus sayımına göre Bilecik nüfusu 74.019 kişidir. Bilecik ilinin nüfusunun 14.856 kişi kırsal kesimde yaşarken 59.163 kişi şehirlerde yaşar.

Bilecik Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Bilecik ili Güney Marmara Bölge’sinde yer alır. Aynı zamanda Bilecik bölgesi Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinin keşisim noktasıdır. Bilecik ili 39° ve 40° 31’ Kuzey enlemleri ile 29° 43’ ve 30° 41’ Doğu boylamları arasında yer alır. Bilecik ili doğuda Bolu ili ve Eskişehir iline komşudur. Batı kesiminde ise Bilecik ili Bursa iline komşudur. Bilecik ilinin kuzeydeki komşusu ise Sakarya ilidir. Bilecik ili yüzölçümü 4.321 km2’dir. Türkiye’de bulunan küçük illerden birisidir. Bilecik merkezinin yüzölçümü ise 844 km2’dir. Türkiye’de en az nüfusa sahip olan illerden birisidir.

Bilecik Tarım Ürünleri

Bilecik ilinde geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bilecik tarım ürünleri buğday, baklagiller, arpa, mısır, nohut, fasulye, şeker pancarı, ayçiçeği, soğan, barbunya, semizotu, havuç, sivri biber, domates, patlıcan, kıvırcık ve şerbetçi otudur. Bilecik ilinde yıllık yağış miktarı 450 kg/m2’dir. Bilecik iline en fazla yağış ocak ve mayıs ayında gerçekleşir. Bilecik ilinde tarım alanı kapsamında seracılık yapılır. Özellikle Sakarya Irmağı’nın yakınlarında tarımsal faaliyetler çok fazladır.

Bilecik’te Gezilecek Yerler

Bilecik ili hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi yapıtları ile turistik bir önemi vardır. Bilecik’te gezilecek yerler şunlardır:

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ: Şeyh Edebali’nin mezarı bu türbede bulunur. Şeyh Edebali, Osmanlı İmparatorlu’ğunun manevi kurucusu olarak kabul edilir.

SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİ: 1900’lü yılların başında kurulmuştur. Bu müzede Söğüt ve çevresinde yaşayan Yörüklere ait olan eserler sergilenir.

BİLECİK SAAT KULESİ: Bilecik iline, Eskişehir tarafından giriş yapıldığında karşılaşılan bir kuledir. II. Abdulhamit döneminde Ertuğrul Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından inşa edilmiştir.

TÜRBİN MESİRE ALANI: Bozüyük ilçesine yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunan bir piknik alanıdır. Şelaleden elektrik üretimi yapılarak bu alanın elektrik ihtiyacı karşılanır. Bu mesire alanı ormanlık bir dinlenme alanıdır.

Bilecik Telefon Kodu

Türkiye’de her ilin kendine has bir telefon alan kodu vardır. Bilecik telefon kodu 228’dir. Bir arama yapılmadan önce bu telefon kodunun başına “0” yazılmalıdır. Şehir içinde yapılan aramalarda telefon kodu yazılmasına gerek yoktur.

Bilecik Posta Kodu

Her ilin kendine özel posta kodu vardır. Aynı zamanda her ilçenin kendine has bir posta kodu vardır. Bilecik posta kodu 11000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 11 plaka koduna ait Bilecik ilinin ilçelerinin posta kodu da 11 ile başlamaktadır. Bilecik ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Bilecik Merkez için 11000

Bozüyük için 11300

Gölpazarı için 11700

İnhisar için 11640

Osmaneli için 11500

Pazaryeri için 11800

Söğüt için 11600

Yenipazar için 11780

Bilecik ilçeleri

11 plaka koduna sahip Bilecik ilinde 7 ilçe ve 8 belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 62 mahalle ve 244 köy bulunur. Bilecik ilçeleri şunlardır:

Bilecik Merkezi

Bozüyük

Gölpazarı

İnhisar

Osmaneli

Pazaryeri

Söğüt

Yenipazar

Bilecik Haberleri

Bilecik Hava Durumu

Bilecik Namaz Vakitleri

Bilecik Seçim Sonuçları