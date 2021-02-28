Özgün 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?
ÖZGÜN HABERLER

11 plaka neresi? Araçların 11 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?

11 nerenin plakası? 11 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Türkiye’de toplamda 81 plaka vardır. En bilineni ise 34 plaka kodu ile en çok araca sahip İstanbul’dur. Örneğin, İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, 11 plaka koduna denk gelebilir. O an hatırlamayanlar ise internet üzerinden plakanın nereye ait olduğu araştırılır. Peki, İşte bu haberimizle birlikte hem 11 plaka kodunun ait olduğu şehir hem de o şehre ait tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11 Plaka Kodu
11 Plaka Kodu

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken bir anda önünden geçen 11 plakası gözümüze takılabilir. Bu durumu sıklıkla yaşayan vatandaşlar genellikle internet üzerinden hem o plakaya ait şehri araştırır hem ezberlemek isterler. İşte 11 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

11 plaka neresi?

  • 11 plaka Bilecik iline aittir.

Plaka kodu 11 olan araçlar, Bilecik iline kayıtlı demektir. Bilecik ili Güney Marmara Bölge’si içinde yer alır. Bilecik ili toplam yüzölçümü 4.321 km2’dir.

11 Plaka Kodu - Bilecik

Bilecik ili, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgelerinin kesişim noktalarıdır. Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde her sene Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri yapılır. Bilecik yöresine özgü yemekler bıldırcın kebabı, nohutlu mantı ve dağ eriği kesme çorbasıdır.

Bilecik Nüfusu

Bilecik ilinde ilk nüfus sayımı 1965 yılında yapılmıştır. 1965 yılında yapılan nüfus sayımına göre toplam nüfus 32.112’dir. Bilecik ilinde güncel yapılan sayım 2020 yılında yapılmıştır. 2020 yılındaki nüfus sayımına göre Bilecik nüfusu 74.019 kişidir. Bilecik ilinin nüfusunun 14.856 kişi kırsal kesimde yaşarken 59.163 kişi şehirlerde yaşar.

Bilecik Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Bilecik ili Güney Marmara Bölge’sinde yer alır. Aynı zamanda Bilecik bölgesi Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinin keşisim noktasıdır. Bilecik ili 39° ve 40° 31’ Kuzey enlemleri ile 29° 43’ ve 30° 41’ Doğu boylamları arasında yer alır. Bilecik ili doğuda Bolu ili ve Eskişehir iline komşudur. Batı kesiminde ise Bilecik ili Bursa iline komşudur. Bilecik ilinin kuzeydeki komşusu ise Sakarya ilidir. Bilecik ili yüzölçümü 4.321 km2’dir. Türkiye’de bulunan küçük illerden birisidir. Bilecik merkezinin yüzölçümü ise 844 km2’dir. Türkiye’de en az nüfusa sahip olan illerden birisidir.

Bilecik Tarım Ürünleri

Bilecik ilinde geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bilecik tarım ürünleri buğday, baklagiller, arpa, mısır, nohut, fasulye, şeker pancarı, ayçiçeği, soğan, barbunya, semizotu, havuç, sivri biber, domates, patlıcan, kıvırcık ve şerbetçi otudur. Bilecik ilinde yıllık yağış miktarı 450 kg/m2’dir. Bilecik iline en fazla yağış ocak ve mayıs ayında gerçekleşir. Bilecik ilinde tarım alanı kapsamında seracılık yapılır. Özellikle Sakarya Irmağı’nın yakınlarında tarımsal faaliyetler çok fazladır.

Bilecik’te Gezilecek Yerler

Bilecik ili hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi yapıtları ile turistik bir önemi vardır. Bilecik’te gezilecek yerler şunlardır:

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ: Şeyh Edebali’nin mezarı bu türbede bulunur. Şeyh Edebali, Osmanlı İmparatorlu’ğunun manevi kurucusu olarak kabul edilir.

SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ MÜZESİ: 1900’lü yılların başında kurulmuştur. Bu müzede Söğüt ve çevresinde yaşayan Yörüklere ait olan eserler sergilenir.

BİLECİK SAAT KULESİ: Bilecik iline, Eskişehir tarafından giriş yapıldığında karşılaşılan bir kuledir. II. Abdulhamit döneminde Ertuğrul Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından inşa edilmiştir.

TÜRBİN MESİRE ALANI: Bozüyük ilçesine yaklaşık 7 km uzaklıkta bulunan bir piknik alanıdır. Şelaleden elektrik üretimi yapılarak bu alanın elektrik ihtiyacı karşılanır. Bu mesire alanı ormanlık bir dinlenme alanıdır.

Bilecik Telefon Kodu

Türkiye’de her ilin kendine has bir telefon alan kodu vardır. Bilecik telefon kodu 228’dir. Bir arama yapılmadan önce bu telefon kodunun başına “0” yazılmalıdır. Şehir içinde yapılan aramalarda telefon kodu yazılmasına gerek yoktur.

Bilecik Posta Kodu

Her ilin kendine özel posta kodu vardır. Aynı zamanda her ilçenin kendine has bir posta kodu vardır. Bilecik posta kodu 11000’dır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 11 plaka koduna ait Bilecik ilinin ilçelerinin posta kodu da 11 ile başlamaktadır. Bilecik ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

  • Bilecik Merkez için 11000
  • Bozüyük için 11300
  • Gölpazarı için 11700
  • İnhisar için 11640
  • Osmaneli için 11500
  • Pazaryeri için 11800
  • Söğüt için 11600
  • Yenipazar için 11780
  • Bilecik ilçeleri

11 plaka koduna sahip Bilecik ilinde 7 ilçe ve 8 belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 62 mahalle ve 244 köy bulunur. Bilecik ilçeleri şunlardır:

  • Bilecik Merkezi
  • Bozüyük
  • Gölpazarı
  • İnhisar
  • Osmaneli
  • Pazaryeri
  • Söğüt
  • Yenipazar

Balıkesir ili hakkında diğer içeriklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Bilecik Haberleri

Bilecik Hava Durumu

Bilecik Namaz Vakitleri

Bilecik Seçim Sonuçları

Türkiye Plaka Kodları! Ücretsiz Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?
ÖZGÜN
Türkiye Plaka Kodları! Ücretsiz Araç Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?
Abone Ol Google News
Pelkas F.Bahçeyi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.
Diyarbakırlı astronomunuzay tutkusu

Diyarbakırlı astronomun
uzay tutkusu

Ayla ilgili çalışmalarından dolayı NASA teşekkür mektubu göndermişti.
Biden kalkanı devrede

'Biden kalkanı' devrede

​Beyaz Saray, 'Selman'a Kaşıkçı cinayetinden yaptırım uygulanmamalı' dedi.
Mehmetçik teröristlerin ininde

Mehmetçik teröristlerin ininde

​Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'lılara ait sığınaklar imha edildi.
Vaka sayısında sevindiren gelişme

Vaka sayısında sevindiren gelişme

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin bilançosunu açıkladı.
Sisi aradı ortadan kayboldu

Sisi aradı ortadan kayboldu

​İstanbul'dan Kahire'ye dönen gazeteci El-Cemel sırra kadem bastı.

​CHP'li vekil Sancar partiden ayrıldığını açıkladı.

Evindeki laboratuvarda geliştirdi

Evindeki laboratuvarda geliştirdi

​Bu cihaz hastalıklara umut olacak.

Evinin bodrumunda yapımına başlamıştı

Evinin bodrumunda yapımına başlamıştı

Amerika, Almanya, İngiltere ve Kanada'ya ihraç ediyor.

Terörle mücadelede "Türkiye'nin karşısında yer almayın" mesajı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.