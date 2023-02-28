|
Reklam
Reklam
Özgün

Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı ödemeleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kira ve taşınma yardımına ilişkin de, "Oturduğu bina yıkılan ve ağır hasar görenlere hane başına 15 bin lira yardım yapacağız. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 3 bin lira kira yardımı yapacağız." demişti. Erdoğan, "Evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.

17:22 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
15 bin TL taşınma yardımı

15 bin TL taşınma yardımı

Depremzedelere yardım etmek adına çok sayıda yardım yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 şehirde birçok bina yıkıldı ve hasar aldı. Bu binalardan taşınacak olan vatandaşlara taşınma yardımı yapılacağı bildirildi. Deprem bölgesi olan Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde yıkılan binaları yeniden inşa

15 bin lira taşınma yardımı yattı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.



#15 bin lira taşınma yardım
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
2 saat önce
default-profile-img
Depremzedelere 15 bin lira taşınma yardımı ödemeleri başlıyor
Morutan İtalya'da şova başladı: Pisa'nın planı suya düştü
Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya'daki Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum olmadığını açıkladı
3 ilde tefecilere operasyon: 9 gözaltı
TBMM'de EYT'ye ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.