Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı depremzedelere yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemelerinin başladığı duyuruldu. Destek, afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yönelik. Peki 10 bin TL deprem yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 10 bin TL yardım parası başvuru şartları neler, deprem yardımı ödemeleri nereye yatıyor?