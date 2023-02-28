15 bin TL taşınma yardımı
Depremzedelere yardım etmek adına çok sayıda yardım yapılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 şehirde birçok bina yıkıldı ve hasar aldı. Bu binalardan taşınacak olan vatandaşlara taşınma yardımı yapılacağı bildirildi. Deprem bölgesi olan Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içerisinde yıkılan binaları yeniden inşa
15 bin lira taşınma yardımı yattı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.