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Yarıyıl tatili yaklaşıyor! Okullarda 15 tatil (sömestr) ne zaman? 2024 15 tatil tarihleri...

Yarıyıl tatili ile ilgili araştırmalar Ocak ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. MEB takvimi ile belirlenen program kapsamında öğrenciler sömestr tatiline çıkacak. Yoğun ders ve sınav temposuna iki hafta ara verecek öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki; sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman? İşte 2024 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil tarihleri haberimizde...

13:50 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 13:51 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
15 tatil
15 tatil

15 tatil ne zaman sorusu sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemin bitmesine artık çok az bir süre kaldı. Okullarda birinci dönem son sınavları yapılırken öğrencilerin gözü 15 tatil tarihine çevrildi. Peki 2024 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak/sona erecek?

15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman 2024?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Okullar ne zaman kapanacak 2024?

11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL TAKVİMİ

1. Ara Tatil: 13 – 17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2. Ara Tatil: 8 – 12 Nisan 2024



#15 tatil
#yarıyıl tatili
#sömestr tatili
#meb
21 saat önce
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