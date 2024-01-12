15 tatil ne zaman sorusu sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemin bitmesine artık çok az bir süre kaldı. Okullarda birinci dönem son sınavları yapılırken öğrencilerin gözü 15 tatil tarihine çevrildi. Peki 2024 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak/sona erecek?
15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak?
Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İkinci ara tatil ne zaman 2024?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Okullar ne zaman kapanacak 2024?
11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.
MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL TAKVİMİ
1. Ara Tatil: 13 – 17 Kasım 2023
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
2. Ara Tatil: 8 – 12 Nisan 2024