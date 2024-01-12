e-Okul kapandı mı ve ne zaman kapanacak sorusu karne günü yaklaşırken öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girişi için son gün ne zaman?2024 1. dönem MEB E okul VBS karne notu ve takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar...