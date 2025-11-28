15 TATİL TARİHLERİ 2025: Ocak tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

2025-2026 eğitim döneminin ilk yarısında sona yaklaşılırken, sömestr tatili öğrencilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. İlkokuldan liseye kadar tüm kademelerde milyonlarca öğrenci, 15 günlük yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi bekliyor. Veliler ise Ocak ayı için yapacakları planları netleştirmek amacıyla tatil takvimini sorguluyor. İşte 2026 yarıyıl tatili tarihleri…