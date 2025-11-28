15 TATİL TARİHLERİ 2025: Ocak tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Okullarda yarıyıl heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci ve velisi, Ocak ayı yaklaştıkça 2026 sömestr tatilinin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Eğitim-öğretim temposunun yoğun şekilde devam ettiği bu dönemde, aileler de tatil planlarını şekillendirmek için 15 tatilin başlangıç gününü merak ediyor. Peki, 2026 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
2025-2026 eğitim döneminin ilk yarısında sona yaklaşılırken, sömestr tatili öğrencilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. İlkokuldan liseye kadar tüm kademelerde milyonlarca öğrenci, 15 günlük yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi bekliyor. Veliler ise Ocak ayı için yapacakları planları netleştirmek amacıyla tatil takvimini sorguluyor. İşte 2026 yarıyıl tatili tarihleri…
2026 SÖMESTR OCAK TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde Sömestr (Yarıyıl) tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 16 Ocak Cuma günü verilecek karnelerin ardından öğrenciler 15 tatile çıkacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
ARA TATİL TARİHLERİ
Kasım ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.