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Kanla yazılan destan: Çanakkale Zaferi

Bugün, “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!” dizelerinin yankılandığı şehrin 107. yıl dönümü. Vatanı uğruna canından vazgeçen şehitlerin unutulmayacakları günü Çanakkale dev bir eserle karşılarken peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
18 mart Çanakkale zaferi anlamı ve önemi nedir?
18 Mart Çanakkale Zaferi

Tarihimizin en önemli zafer günlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine binaen "Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi"ni sizler için derledik.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

Bir Destandan Bir Başka Destana: Köprüler
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Bir Destandan Bir Başka Destana: Köprüler

Çanakkale’de tarihi gün: 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde açılıyor
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