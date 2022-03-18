18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları: En güzel ve anlamlı Çanakkale zafer sözleri

18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemini anlatan mesajları sizler için hazırladık. 18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir? İşte bütün detaylar...18 mart Çanakkale Zaferi mesajları!

18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?18 mart Çanakkale Zaferi'nin resimli mesajları ve sözleri

1) Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. (Alman Generali Uman von Sanders)

2) Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?18 mart Çanakkale Zaferi'nin resimli mesajları ve sözleri

3) Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

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4) Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. (Churchill)

18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?18 mart Çanakkale Zaferi'nin resimli mesajları ve sözleri

5) Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha anıyor, istiklal uğruna ezelden bu yana hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale geçilmedi, geçilmez!

6) Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?18 mart Çanakkale Zaferi'nin resimli mesajları ve sözleri

7) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.

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8) Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?

Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştır. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. 1914 yılı 3 Kasım-1915 yılı 18 Mart tarihleri arasında deniz savaşları yapılmıştır. 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara savaşları olarak yapılmıştır.

İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçlamışlardır. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı. 18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar olmuştur. Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılmış ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kalmışlardır.

25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam etmişlerdir. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşamışlardır. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekilmişlerdir.

Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmektedir. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile büyük bir zafer elde edilmiştir. Türk milletinim kazandığı zafer olarak tarihe geçmiştir.