18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110.yıl dönümü için geri sayım başladı. 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde okul ve işyerlerinin tatil olup olmadığı merak edilip araştırılıyor.

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle 2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 18 Mart, resmi tatil statüsünde bulunmuyor. Bbu nedenle özel ve kamu sektörü hizmet vermeye devam edecek.

18 MART’TA BANKALAR AÇIK MI?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler normal mesai saatlerinde hizmet verecekler.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ TARİHÇESİ

18 Mart 1915, Çanakkale Zaferi'nin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilir. O gün, Osmanlı ordusu, İtilaf Devletleri’nin (İngiltere ve Fransa’nın) donanmasını Çanakkale Boğazı’ndan geçirmemeyi başararak büyük bir savunma zaferi kazandı.

İtilaf kuvvetleri, güçlü donanmalarıyla boğazı zorlamaya çalıştı ama Osmanlı askerleri, Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve kıyı topçularının direnişi sayesinde büyük kayıplar verdirerek geçişi engelledi. Bunun sonucunda kara savaşları başladı ve Gelibolu Yarımadası'nda uzun süren bir mücadele yaşandı.

Bu zafer, hem Osmanlı’nın savaştaki moralini yükseltti hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının öne çıkmasını sağladı. Türkiye’de her yıl 18 Mart, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" olarak anılır.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ramazan Bayramı: 29 Mart Cumartesi öğleden itibaren 30-31 Mart- 1 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

Kurban Bayramı: 5 Haziran Perşembe Öğleden İtibaren 6-7-8-9 Haziran

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Salı Öğleden İtibaren 29 Ekim Çarşamba



