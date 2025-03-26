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2, 3, 4 Nisan tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu?

2, 3, 4 Nisan tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu?

20:4926/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika Ramazan Bayramı tatili açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu. Bayram tatili kaç gün olacak sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını açıklayan Erdoğan, 2,3 ve4 Nisan tarihlerinin de eklenerek 9 günlük tatil olduğunu müjdeledi.

Son dakika açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.


RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin de eklenerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak"

'Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık.'


RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart tarihinde başladı. 29 Mart Cumartesi ise bu yıl Ramazan ayının son günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Bununla birlikte bu yıl Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi ise Arife günü olarak idrak edilecek.


BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı arife günü Cumartesi'ye bayramın ilk günü ise Pazar gününe yani hafta sonu tatiline denk geliyor.

Bununla birlikte 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı tatili olacak. Tatil süresince tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.


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Bayram tatili son günü ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatilinde tarih değişti