28 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Amasya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Amasya sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

28 Mayıs 2023 Amasya ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen sorgulama için TIKLAYIN.

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

14 Mayıs 2023 Amasya seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Amasya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Amasya ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Amasya, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Amasya, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Tarihi açıdan bakıldığında, Amasya ilinin geçmişi oldukça eski zamanlara kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan beri yerleşim yeri olan Amasya, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İl, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur.

Amasya'nın coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir. İl, engebeli arazilere sahip olup, Yeşilırmak Vadisi'nin iki yanında uzanmaktadır. İlin en yüksek dağı ise, 1.200 metre yüksekliği ile Ilgaz Dağı'dır. İl topraklarında birçok doğal alan ve tarihi yapılar bulunmaktadır.

Amasya ilimizin ilçeleri ise, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova ilçeleridir. Bu ilçelerin nüfus yoğunluğu genellikle düşüktür ve tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.

Amasya ilimizin güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 340.682'dir. İlin nüfus yoğunluğu ise km² başına 46 kişi olarak hesaplanmaktadır. İlde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır.

Amasya ilimiz, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile turistler için çekici bir yerdir. Ilgaz Dağı ve Yeşilırmak Nehri gibi doğal güzellikler, tarihi yapıları ve müzeleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca ilin meşhur yemekleri arasında mantı, pekmezli keşkek ve Amasya elması gibi yöresel lezzetler yer almaktadır. Amasya, kültür turizmi açısından önemli bir yerleşim yeri olup, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.



