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Amasya 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

2. Tur Amasya seçim sonuçları, ilçe ilçe Amasya Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anlık olarak haberimizde. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan % 49,5 oy alırken Kılıçdaroğlu %44,9 oy aldı. Adaylardan birinin % 50 + 1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen 28 Mayıs 2023 pazar günü, sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Saat 17.00’de oy verme işleminin sona ermesiyle Karadeniz Bölgesi Amasya 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Amasya seçim sonuçları 2.tur oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasından yayınlanıyor.

16:02 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Amasya 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

Amasya 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023

28 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi
, adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Amasya sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

28 Mayıs 2023 Amasya ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen sorgulama için

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

14 Mayıs 2023 Amasya seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Amasya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Amasya ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Amasya, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Amasya, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Tarihi açıdan bakıldığında, Amasya ilinin geçmişi oldukça eski zamanlara kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan beri yerleşim yeri olan Amasya, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İl, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur.

Amasya'nın coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir. İl, engebeli arazilere sahip olup, Yeşilırmak Vadisi'nin iki yanında uzanmaktadır. İlin en yüksek dağı ise, 1.200 metre yüksekliği ile Ilgaz Dağı'dır. İl topraklarında birçok doğal alan ve tarihi yapılar bulunmaktadır.

Amasya ilimizin ilçeleri ise, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova ilçeleridir. Bu ilçelerin nüfus yoğunluğu genellikle düşüktür ve tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.

Amasya ilimizin güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 340.682'dir. İlin nüfus yoğunluğu ise km² başına 46 kişi olarak hesaplanmaktadır. İlde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır.

Amasya ilimiz, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile turistler için çekici bir yerdir. Ilgaz Dağı ve Yeşilırmak Nehri gibi doğal güzellikler, tarihi yapıları ve müzeleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca ilin meşhur yemekleri arasında mantı, pekmezli keşkek ve Amasya elması gibi yöresel lezzetler yer almaktadır. Amasya, kültür turizmi açısından önemli bir yerleşim yeri olup, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.


Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları
Amasya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

2023 Amasya seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Amasya seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Amasya’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Amasya milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Amasya seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Amasya Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları
Amasya Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Amasya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Amasya seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Amasya seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Amasya Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Amasya AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Karadeniz Bölgesi Amasya seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.

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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları