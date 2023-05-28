28 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi Bayburt Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlar ı , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Bayburt sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

28 Mayıs 2023 Bayburt ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

SEÇİM NEDİR?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

SEÇİM GÖREVİ NEDİR?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

14 Mayıs 2023 Bayburt seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Bayburt ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Bayburt, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Tarihi, doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve yöresel yemekleriyle tanınır. Bu makalede, Bayburt ilinin tarihi, coğrafi özellikleri, ilçeleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tarihçe:

Bayburt, tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olarak bilinmektedir. İl toprakları tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bizans, Pers, Arap ve Selçuklu dönemlerinde önemli bir konuma sahip olmuştur. İl, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir vilayeti haline geldi.

Coğrafya:

Bayburt, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. En yüksek dağı Kop Dağı'dır. İl, yüzey şekilleri bakımından oldukça engebeli bir yapıya sahiptir. Kop Dağı'nın eteklerinde, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile ünlü yaylalar yer alır. İl topraklarından çeşitli akarsular geçer. Kışları oldukça sert geçer ve kar yağışı oldukça fazladır.

İlçeler:

Bayburt ilinin 3 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ilçe, Aydıntepe ve Demirözü'dür. Merkez ilçe, Bayburt'un en büyük ilçesi olup aynı zamanda ilin merkezi konumundadır.

Nüfus:

2021 yılı verilerine göre Bayburt'un nüfusu 85.167'dir. İl nüfusunun %53'ü şehirlerde yaşamaktadır. İlde genç bir nüfus bulunmaktadır ve çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla uğraşırlar.



