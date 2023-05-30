28 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan 75,8 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu 24,2 oy aldı.

28 Mayıs 2023 Kahramanmaraş ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285 / Kullanılan oy: 53.993.714

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINIRSA, MEVCUT CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun, "Seçim sistemi ve uygulanması"nı düzenleyen 4. maddesinin 4. fıkrası, "Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder." hükmünü içeriyor. ​​​​​​​

14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Kahramanmaraş ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Kahramanmaraş, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile turizm açısından oldukça önemlidir. Kahramanmaraş ilinin tarihi, Hititler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır.

Kahramanmaraş ilinin yüz ölçümü 14.586 km²'dir. İldeki dağlık alanlar ve Akdeniz iklimi, bölgenin doğal güzelliklerini oluşturmaktadır. İl sınırları içinde yer alan Çağlayancerit, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Andırın, Göksun ve Pazarcık ilçeleri de zengin tarihi ve kültürel miraslarıyla önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş'ın nüfusu, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 1.139.634'tür. İlin nüfus yoğunluğu ise km² başına 78 kişi düşmektedir. Kahramanmaraş'ın nüfusu son yıllarda hızla artmaktadır.

Kahramanmaraş ilinin tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında, tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Hatuniye Medresesi, Ulu Camii, Maraş Müzesi, Maraş Kalesi, Ceyhan Nehri üzerinde yer alan Andırın Kalesi, Kastabala Antik Kenti ve Göksun Kervansarayı bulunmaktadır.

Ayrıca, Kahramanmaraş ilinin yöresel yemekleri de oldukça ünlüdür. Maraş dondurması, Maraş kebabı, tirit, bulgur pilavı, cevizli biber gibi lezzetleriyle tanınmaktadır. Bu yöresel lezzetler, ilin gastronomi turizmi açısından da önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Kahramanmaraş’ta Erdoğan’ın zaferi kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarlarını adeta sevince boğdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda açılan sandık sayısının yüzde 95’leri geçmesinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 civarında oy olarak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önde götürüyor.

Türkiye genelinde sandıkların açılması ve seçim sonuçlarının netleşmesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı taraftarları AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binası önüne gelerek zaferi kutlamaya başladı. Davul zurna eşliğinde Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşların yanı sıra cadde ve sokaklarda uzun konvoylar oluşturuldu.



