28 Mayıs 2023 Doğu Anadolu Bölgesi Malatya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Malatya’da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 302.280 oy alarak yüzde 72'lik bir oran yakaladı. Kılıçdaroğlu ise 117.804 oy alarak yüzde 28 oy oranına sahip oldu.

YURTDIŞI OYLARIN ETKİSİ NE?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 20 Mayıs Cumartesi başladı, 24 Mayıs Çarşamba gününde son buldu. Yurtdışı oyları 2018'de birçok ilde milletvekili dağılımını belirledi. Seçmenin kısıtlı sayıda olduğu illerde bin, 2 bin oyla seçim sonucu değişebiliyor bu noktada yurtdışı oyları da önemli. İllerin toplam seçmen içindeki seçmen oranı neyse oylar da ona göre dağıtılıyor.

28 Mayıs 2023 Malatya ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285 / Kullanılan oy: 53.993.714

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

14 Mayıs 2023 Malatya seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Malatya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Malatya ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Malatya, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım ürünleriyle ünlüdür. İlin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Daha sonra sırasıyla Urartular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Moğollar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir.

Malatya'nın coğrafi konumu oldukça önemlidir. Malatya, Fırat Nehri'nin doğusunda, Anti-Taurus dağları ile batısında yer almaktadır. İlin yüzölçümü 12.313 km²'dir. Kuzeyde Elazığ, güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş ve doğuda Diyarbakır illeriyle sınır komşusudur. İl topraklarının büyük bir kısmı dağlık ve engebeli arazilerden oluşmaktadır. Malatya Ovası, ilin en önemli düzlük alanıdır.

Malatya ilinin 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'tur.

Malatya'nın 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 810.935'tir. İlin nüfus yoğunluğu ise km² başına 66 kişi düşmektedir. Malatya'nın nüfusu son yıllarda hızla artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ilin gelişmiş tarım sektörüdür. Ayrıca, ilin turizm potansiyeli de oldukça yüksektir. Malatya, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bir şehirdir.



